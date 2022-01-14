01/14 各報重點新聞一覽

行政院院會昨通過「菸害防制法修正草案」，明定吸菸、購菸年齡高到20歲，全面禁止電子煙與加味菸。（資料照） ※吸菸有害健康※

2022/01/14 06:54

自由時報

政院修正菸防法// 20歲以下禁菸、電子煙全禁

行政院院會昨通過「菸害防制法修正草案」，明定吸菸年齡及購菸年齡由現行的十八歲提高到二十歲；電子煙與禁止添加具有花香、巧克力等口味的加味菸則全面禁止，至於加熱菸則將嚴管。

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100萬賣小孩 夫妻3年刑定讞

雲林縣土庫鎮一對夫妻連生七個孩子，因家境貧困無力扶養，以一百萬元賣掉第六胎女嬰，給已婚多年苦無子嗣的桃園市六十五歲林姓男子，雙方甚至在未懷孕前就先「預約」售讓給林，並講定付費方式；台南高分院依刑法共同販賣人口罪，將兩人各判刑三年，昨獲最高法院駁回上訴定讞，夫妻須入獄。

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疑涉人事、土方、重劃等弊案// 宜縣長林姿妙、4處長漏夜偵訊

國民黨宜蘭縣長林姿妙等多位縣府官員昨天遭廉政署約談，檢方並指揮搜索縣長官邸、林羅東住家，以及縣府地政處長楊崇明辦公室、住家等三十餘處所，晚間相關人員也被帶入宜蘭地檢署複訊。

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聯合報

銀行群聚累計15例確診 社區恐藏未爆彈

疫情餘波未平，一夜暴增十四例本土案例，其中十一例為聯邦銀行行員及其家人染疫，昨深夜又再增加一名學生為行員（案一七六三○）接觸者，聯邦銀群聚累計十五例確診。

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林姿妙捲入土地弊案 遭約談

宜蘭地檢署昨天指揮廉政署，以偵辦羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，大動作搜索宜蘭縣長林姿妙官邸、辦公室、縣府地政處、羅東鎮公所等卅餘處，約談林姿妙、地政處、交通處、建設處等多名官員及林的親戚、前國大代表林束梅等多人到案說明，晚間移送宜檢複訊。

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中國時報

銀行群聚風暴 還有第2第3波 行員與家屬等已15人染疫 鄭文燦直指居服員是超級傳播者

桃機群聚進入社區，本土疫情越滾越大。新增15例本土，再創單日新高。居服員（案17472）4日至中壢聯邦銀行開戶，導致銀行傳播鏈爆發感染，12人確診。桃園市長鄭文燦昨指案17472是「超級傳播者」，依過往經驗，當一個群聚確診案累計到14人後，接下來還會有第二波、第三波感染，桃園市府將成立「追追追小組」複查足跡。

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疑涉羅東土地開發弊案 廉政署帶走縣長林姿妙 漏夜訊問

宜蘭地檢署13日指揮廉政署兵分30餘路，前往宜蘭縣政府、羅東鎮公所、國民黨籍縣長林姿妙官邸及住家等多處搜索，廉政署並約談林姿妙與4名縣府一級主管、羅東鎮長吳秋齡與林家親友林束梅等人。據了解，檢廉昨日大動作，疑與羅東鎮土地開發案有關。

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雲林縣土庫鎮一對夫妻，以100萬元賣掉第6胎女嬰，台南高分院將兩人各判刑3年，最高法院昨駁回上訴定讞。（資料照）

疑涉土地重劃等弊案，廉政署人員昨搜索宜蘭縣長林姿妙官邸、住家，縣府地政處長楊崇明辦公室（見圖）。（記者林敬倫攝）

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