併校校舍轉型！屏東崙川分校變身開心農場 培力身障青年

潘孟安和智青學員們一起下田採收九層塔。（記者陳彥廷攝）

2022/01/13 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府去年在已併校的潮州潮東國小崙川分校成立「屏東縣智青農事培力坊」，除安排屏東縣啟智協進會的小型作業所進駐，更進一步整合民間力量與大店長，共同培力身障青年，縣長潘孟安今天與學員一同下田採摘九層塔及玉米，潘孟安說，不僅能在勞動市場增加農務工，還能讓身障青年自力工作賺取生活費。

崙川分校於2014年停招，屏縣府4年前改造成為露營區，委託屏東縣啟智協進會經營活化，去年著手再將已變成荒地的操場改造為農場，請託雅緱農產品運銷合作社理事長朱國寶專業指導學員，並媒合市面通路。

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以小安（化名）為首的學員帶著潘孟安，一同下田「相揪來挽菜」，九層塔香氣四溢，玉米飽滿肥美，潘孟安感動的說，崙川分校是閒置空間轉生典範，還能培養啟智協進會學員多元就業，農地上所種植的九層塔、芭樂等作物，全由身障學員從頭參與種植，作物生長更具備心靈療愈功能，情緒更穩定。

「從荒煙蔓草變成身障朋友的福田！」朱國寶去年7月開始整地，他說，學員從未接觸過農事，大部分也不識字，須透過協進會專業教師耐心的溝通或圖片轉達農事技巧，他每天不斷耳提面命的告訴學員該怎麼作，目前紅心芭樂及九層塔已打入國內高級吃到飽餐廳青睞，且收入直接回饋學員，培養他們自力耕生的能力，未來有機會，會繼續擴大種植面積。

潘孟安和智青學員們一起下田採收九層塔。（記者陳彥廷攝）

崙川分校的操場一度淪為荒煙蔓草，經打造成為學員的一畝良田。（記者陳彥廷攝）

潘孟安和智青學員們一起下田採收玉米。（記者陳彥廷攝）

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