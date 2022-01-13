為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    併校校舍轉型！屏東崙川分校變身開心農場 培力身障青年

    潘孟安和智青學員們一起下田採收九層塔。（記者陳彥廷攝）

    潘孟安和智青學員們一起下田採收九層塔。（記者陳彥廷攝）

    2022/01/13 23:31

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府去年在已併校的潮州潮東國小崙川分校成立「屏東縣智青農事培力坊」，除安排屏東縣啟智協進會的小型作業所進駐，更進一步整合民間力量與大店長，共同培力身障青年，縣長潘孟安今天與學員一同下田採摘九層塔及玉米，潘孟安說，不僅能在勞動市場增加農務工，還能讓身障青年自力工作賺取生活費。

    崙川分校於2014年停招，屏縣府4年前改造成為露營區，委託屏東縣啟智協進會經營活化，去年著手再將已變成荒地的操場改造為農場，請託雅緱農產品運銷合作社理事長朱國寶專業指導學員，並媒合市面通路。

    以小安（化名）為首的學員帶著潘孟安，一同下田「相揪來挽菜」，九層塔香氣四溢，玉米飽滿肥美，潘孟安感動的說，崙川分校是閒置空間轉生典範，還能培養啟智協進會學員多元就業，農地上所種植的九層塔、芭樂等作物，全由身障學員從頭參與種植，作物生長更具備心靈療愈功能，情緒更穩定。

    「從荒煙蔓草變成身障朋友的福田！」朱國寶去年7月開始整地，他說，學員從未接觸過農事，大部分也不識字，須透過協進會專業教師耐心的溝通或圖片轉達農事技巧，他每天不斷耳提面命的告訴學員該怎麼作，目前紅心芭樂及九層塔已打入國內高級吃到飽餐廳青睞，且收入直接回饋學員，培養他們自力耕生的能力，未來有機會，會繼續擴大種植面積。

    潘孟安和智青學員們一起下田採收九層塔。（記者陳彥廷攝）

    潘孟安和智青學員們一起下田採收九層塔。（記者陳彥廷攝）

    崙川分校的操場一度淪為荒煙蔓草，經打造成為學員的一畝良田。（記者陳彥廷攝）

    崙川分校的操場一度淪為荒煙蔓草，經打造成為學員的一畝良田。（記者陳彥廷攝）

    潘孟安和智青學員們一起下田採收玉米。（記者陳彥廷攝）

    潘孟安和智青學員們一起下田採收玉米。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    閒置教室活化 可與社區共榮
    2018/08/21 06:00

    閒置教室活化 可與社區共榮
    擴大效益 高市4年活化398間教室
    2018/01/14 06:00

    擴大效益 高市4年活化398間教室

    肺動脈高壓及早用藥改變一生
    南投中寮廣英國小 租給「森優」推生態教育
    2018/01/14 06:00

    南投中寮廣英國小 租給「森優」推生態教育
    宜蘭內城自強分校 轉型職訓場、助失業
    2018/01/14 06:00

    宜蘭內城自強分校 轉型職訓場、助失業

    永慶房屋元宇宙 沉浸式賞屋新體驗
    閒置校區變長照中心 全國首例將在台東長濱開幕
    2017/10/23 12:04

    閒置校區變長照中心 全國首例將在台東長濱開幕
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播