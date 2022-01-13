揪出3供應商異常漲價 稽查小組要求說明

稽查小組13日複查3間異常漲價的業者。（記者吳政峰翻攝）

2022/01/13 22:46

〔記者吳政峰／台北報導〕部分連鎖餐飲業者去年底聯合漲價，引發行政院重視，責成法務部組成跨部會「物價聯合稽查小組」訪查上、中、下游業者，經過初步勾稽，查出3間供應商疑有不合理漲價，13日要求業者再度提出資料佐證合理性，若有違法，將依法開罰。

稽查小組稽查了27間連鎖餐飲業、29間中上游供應商、3間最頂端的大盤商，帶回大批資料判讀，日前第一波勾稽資料出爐，發現有3家供應商的漲價異常，進貨成本微漲，但銷貨價格遽增，顯有問題，13日請業者再度提出資料說明，釐清原委，若無法解釋清楚，也未做妥適處理，將依法查處，以確保民眾消費權益。

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首波接受複查的業者包括豬肉、牛肉、羊肉等上游供應商，由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、農委會、消費者保護處等部會單位聯合稽查，請業者就稽查項目具體說明銷貨價格漲幅明顯高於進貨價格漲幅的原因，並帶回資料二度查核。

另外，一家連鎖便當業者及2家供應商近日亦調漲價錢，稽查小組12日稽查，請業者說明漲價原因，並提供供應商名單等佐證資料，以供稽查小組查明有無哄抬價格或囤積不應市銷售等不法情事，並交由權責機關查處。

法務部強調，將力求國內民生物價平穩及合理，讓民眾安心，是政府一貫的立場，對於任何涉及不合理漲價、囤積居奇等業者，稽查小組將持續複核、溯源稽查，及時糾出不肖廠商，以確保國內民生物價穩定。

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