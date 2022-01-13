台灣正加速扭轉低薪！謝金河：加薪會是今年主題

謝金河預言，加薪會是今年的主題。（資料照）

2022/01/13 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣低薪情況持續已久，也遭到許多人詬病，不過，財訊傳媒董事長謝金河卻指出，這兩年情勢正在逐步扭轉中，台灣過去30年低薪的窘態，一定會出現大變化，「加薪會是今年的主題。」

謝金河在臉書分享，前天在新竹工業區結束康普行程的路上，看見了力成的工廠，廠外就貼上平均年薪17.87個月的廣告，而另一邊，泓格科技也在努力徵人，所有參訪的公司都努力加薪留才，對此他也直言，「台灣過去卅年低薪的窘態，一定會出現大變化。」

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謝金河說，昨天他從力積電總經理謝在居那裡得知，力積電員工今年平均可領到20個月的薪水，平均大約在120萬左右，如果核心員工獲配股票，可能從250萬起跳，一般大學畢業的新進人員，大約從4、5萬元開始，「竹科目前陷入嚴重的人才爭奪戰，很多理工科系畢業生，一畢業就被台積電大網網走。最近群聯應徵研究所畢業生，起薪6萬元，聯發科立刻加碼從7.5萬元起跳。這是台灣最強勢的產業，加薪浪潮會從這裡引爆。」

謝金河也提到去年表現最好的產業，長榮海運豪發40個月年終，已經讓陽明吃足苦頭，接著萬海航運會更頭痛；而15家金控公司去年大賺5806億，今年的年終獎金一定會讓大家好看；台塑，中鋼等傳統產業也不會太差；可能會比較感傷的仍是這兩年受到疫情侵襲的內需行業，像雄獅，晶華酒店，錢櫃等肯定很辛苦，「不過，疫情終有過去的一天，這些弱勢產業也會跟上。」

謝金河指出，過去30年，台灣的人才與錢全流向中國，製造業沒有投資台灣，加上中國很長期低薪，台灣經過30年低薪的壓力，這兩年台商回台投資，大家搶完工業區土地，接下來搶人，加薪會是今年的主題，企業要留才必須和員工共享利益。

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