為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣正加速扭轉低薪！謝金河：加薪會是今年主題

    謝金河預言，加薪會是今年的主題。（資料照）

    謝金河預言，加薪會是今年的主題。（資料照）

    2022/01/13 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣低薪情況持續已久，也遭到許多人詬病，不過，財訊傳媒董事長謝金河卻指出，這兩年情勢正在逐步扭轉中，台灣過去30年低薪的窘態，一定會出現大變化，「加薪會是今年的主題。」

    謝金河在臉書分享，前天在新竹工業區結束康普行程的路上，看見了力成的工廠，廠外就貼上平均年薪17.87個月的廣告，而另一邊，泓格科技也在努力徵人，所有參訪的公司都努力加薪留才，對此他也直言，「台灣過去卅年低薪的窘態，一定會出現大變化。」

    謝金河說，昨天他從力積電總經理謝在居那裡得知，力積電員工今年平均可領到20個月的薪水，平均大約在120萬左右，如果核心員工獲配股票，可能從250萬起跳，一般大學畢業的新進人員，大約從4、5萬元開始，「竹科目前陷入嚴重的人才爭奪戰，很多理工科系畢業生，一畢業就被台積電大網網走。最近群聯應徵研究所畢業生，起薪6萬元，聯發科立刻加碼從7.5萬元起跳。這是台灣最強勢的產業，加薪浪潮會從這裡引爆。」

    謝金河也提到去年表現最好的產業，長榮海運豪發40個月年終，已經讓陽明吃足苦頭，接著萬海航運會更頭痛；而15家金控公司去年大賺5806億，今年的年終獎金一定會讓大家好看；台塑，中鋼等傳統產業也不會太差；可能會比較感傷的仍是這兩年受到疫情侵襲的內需行業，像雄獅，晶華酒店，錢櫃等肯定很辛苦，「不過，疫情終有過去的一天，這些弱勢產業也會跟上。」

    謝金河指出，過去30年，台灣的人才與錢全流向中國，製造業沒有投資台灣，加上中國很長期低薪，台灣經過30年低薪的壓力，這兩年台商回台投資，大家搶完工業區土地，接下來搶人，加薪會是今年的主題，企業要留才必須和員工共享利益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2021總體經濟表現出色！ 謝金河曝台灣「超韓趕日」新目標
    2022/01/01 21:00

    2021總體經濟表現出色！ 謝金河曝台灣「超韓趕日」新目標
    反萊豬若通過台灣恐更孤立 謝金河示警：金融、股市負向壓力增
    2021/12/11 19:20

    反萊豬若通過台灣恐更孤立 謝金河示警：金融、股市負向壓力增

    第16屆2021愛心獎得主揭曉
    台股再陷震盪！ 謝金河揭「經濟高成長挑戰」：五倍券將扮重要一角
    2021/10/13 18:12

    台股再陷震盪！ 謝金河揭「經濟高成長挑戰」：五倍券將扮重要一角
    中國抵制出口有效嗎？謝金河曝澳洲「難以想像的好成績」
    2021/07/20 17:56

    中國抵制出口有效嗎？謝金河曝澳洲「難以想像的好成績」

    永慶房屋元宇宙 沉浸式賞屋新體驗
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播