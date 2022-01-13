台中百元年菜10年來凍漲 第五市場1/15開賣到除夕

第五市丸東商號推出百元年菜，10年來堅持價格不漲。（記者蔡淑媛攝）

2022/01/13 20:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年物價上漲1到2成，台中市第五市場丸子攤商李西東推出百元年菜，10年來堅持價格不漲，15日開賣到除夕，讓民眾花小錢也能過好年；另也因本土疫情升溫，常溫外帶年菜在家圍爐需求也暴增，新天地餐廳推出6人、10人份外帶年菜，訂單已比去年增加2成；蔬食餐廳寬心園年菜預購也成長1成。

台中市第五市場知名丸東商號10年來農曆年節推出「百元年菜」每年均造成搶購，老闆李西東說，10年前從6道菜開始賣起，如今已有22道菜，但為了體諒基層民眾荷包，雖面臨物價不斷調漲，芋頭、沙拉油、荸薺等食材都漲1到5成，連容器也漲價，仍堅持一定要有百元年菜。

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李西東說，百元年菜包括紅燒獅子頭、紅燒肉、排骨酥、綜合魚丸、魚皮滷白菜等都只要百元，佛跳牆、紹興藥膳排骨也只有250、350元，一桌年菜只要1350元，強調「百元年菜，10年不漲價、大家高興花小錢，一起過好年！」

李西東說，10年前開始流行到飯店、餐廳吃年夜飯過年，傳統市場的採買人潮減少，他開賣百元年菜，6道600元就有一桌好吃的年夜菜，由於好評不斷，每年增加數道，部分價格也是200到600元，今年再新增砂鍋魚頭、筍乾燴腳庫都應顧客要求的新菜單。

另外餐廳年菜圍爐，也發現民眾不能出國又得減少外出，更捨得加碼除夕圍爐預算，新天地以台式經典風味搭配異國料理採用高檔鮑參翅肚、帝王蟹與龍蝦，有10人份及6人份，並推出除夕外帶防疫餐盒。

隨著素食人口增加，寬心園餐廳推出素食年菜以健康養生為訴求，新推出的松露什蕈飯、飄香彩猴菇、御膳佛跳牆等，外帶年菜的提貨時間還從小年夜到初二，並推出聯名新年禮盒與世界冠軍麵包師傅吳寶春合作，以自家熱銷口味南瓜乳酪，偕同吳寶春的桂圓紅棗組成奶素禮盒，搭配南棗核桃糕。

也有日曜Outlet中庭餐廳丰盛町推出2至6人小家庭圍爐套餐，主打黑白滷、潮茶、砂鍋菜，自開放預訂以來，除夕夜訂位已逾8成。

今年外帶年菜預訂夯，新天地推出現做年菜，提供除夕外帶防疫餐盒給在防疫旅館隔離的家人。（記者蔡淑媛攝）

寬心園推出整套素食年菜，新推出的松露什蕈飯、飄香彩猴菇、御膳佛跳牆等。（記者蔡淑媛攝）

日曜Outlet中庭餐廳丰盛町推出2至6人小家庭圍爐套餐。（記者蔡淑媛攝）

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