可惡！「環保蟑螂」棄置350噸廢棄物 清運費高達5000萬

2年多前埔里鎮枇杷里的廠房查獲不肖業者棄置塑膠粉料等廢棄物，至今仍未移除，原先的外包裝日曬雨淋後破損，塑膠粉料露出易隨風飄散，影響環境。（記者佟振國攝）

2022/01/13 19:48

〔記者佟振國／南投報導〕真的很可惡！南投縣埔里鎮枇杷里一處廠房，2年多前被查獲棄置逾350噸的塑膠粉料等事業廢棄物，案件持續追究相關人員責任，但留在現場的廢棄物外包裝日久破損，塑膠粉料隨風飄散，令附近居民苦不堪言，縣府環保局勘查後決定爭取中央協助，將破損外露的廢棄物重新打包密封，但估計清運處理費逾5000萬元，令人咋舌。

2019年8月間有不肖人士於埔里鎮枇杷里慈恩社區承租一處廠房，在室內、外堆置大量事業廢棄物，附近居民發現檢舉，縣府環保局會同警方、屋主開廠稽查，發現大批塞入廢塑膠、輪胎粉料的太空包，以及上百桶的爐渣、化學溶劑等，總重逾350噸，但承租人早已逃之夭夭，又是不肖業者以「先租後棄」方式進行環保犯罪，留下棘手的廢棄物清運處理問題。

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附近居民抱怨，這批事業廢棄物至今未清除，但在戶外的太空包2年多來日曬雨淋，早已嚴重破損，露出重量較輕的塑膠粉料隨風飄散至住家，嚴重影響環境與人體健康，多次陳情希望這個「環保地雷」能儘快移除，還給居民乾淨安全的環境。

縣府環保局長李易書、稽查科人員與地方民代、居民進行會勘，估計這批事業廢棄物要完全清運處理的金額高達5000萬元，令人咋舌，環保局強調，檢警已追查到行為人，要求清運處理，並已移送強制執行。

現階段環保局將向中央爭取經費，將已破損外露的塑膠粉料廢棄物重新打包密封，屋主須負責移至廠內以帆布覆蓋固定，至於廠房屋頂有破損漏雨情形，所有人也必須整修穩固，避免造成事業廢棄物的破損或洩漏，影響環境安全。

至於環保犯罪不僅危害生態環境與居民健康，地主或屋主淪為他人犯罪工具，因此民眾在出租空地、空屋前應確認承租人的用途，也要多加留意土地、設施使用情形，切勿貪圖租金而因小失大。

廠房內還有上百桶裝有廢棄爐渣、廢溶劑的鐵桶。（記者佟振國攝）

南投縣府環保局長李易書等人前往堆置事業廢棄物的廠房會勘，現階段須加強廢棄物的管理，避免造成環境污染。（記者佟振國攝）

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