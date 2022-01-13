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    澎湖長輩小確幸！春節敬老禮金每人5000元 1/18起發放

    平安敬老禮金府會合作，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲連袂具名致贈。（記者劉禹慶攝）

    平安敬老禮金府會合作，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲連袂具名致贈。（記者劉禹慶攝）

    2022/01/13 19:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖長者的小確幸來了！農曆春節前夕，凡設籍澎湖滿3年以上65歲以上長者，1月18日起發放春節敬老平安禮金5000元，金額雖然不大，但搶在農曆年前發放，讓長者快樂過好年。

    由於澎湖縣已邁入高齡化社會，65歲以上長者已接近人口數1成5，澎湖縣府會為落實老人福利，藉由致贈「敬老平安禮金」，表達對長者關懷與重視，縣府編列預算，在議長及議員們大力支持通過，1月18日起委託各村（里）長及村（里）幹事發放印有縣長、議長祝賀詞專用禮金袋代為轉達致贈。

    社會處說，凡於110年12月31日前設籍澎湖滿3年之65歲以上長者（年齡計算以足歲為準），發放日期從1月18日起至3月21日止，期間長者若不在澎，可委由直系親屬親洽各村（里）長領取，110年12月31日以後戶籍異動長者（縣內異動者）向新戶籍地村、里長提出領取時，查核確定未致贈後，請長者逕向原戶籍地村、里長領取。另補發日期從3月22日起至4月20日止。

    同時，澎湖縣政府結合長期照顧管理中心、居家服務支援中心、老人日間照顧中心及社區內相關資源及里鄰系統，提供本縣失能老人社區整體照顧服務、日間照顧、居家服務、送餐服務、社區照顧關懷據點、到宅沐浴車服務、生活輔具器具及居家環境改善、交通接送補助、家庭托顧等各類專業及互助型的照顧措施。

    澎湖縣平安敬老禮金5000元，1月18日起發放。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣平安敬老禮金5000元，1月18日起發放。（記者劉禹慶攝）

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