助清寒優秀學子 新北圓夢基金年花1500萬拉一把
〔記者何玉華／新北報導〕台灣最大被動元件代理商日電貿股份有限公司今捐贈2輛復康巴士給新北市政府，代表捐贈的副董事長李坤蒼同時關切支持清寒優秀學子的「圓夢基金」，並表示在力所能及的情況下，願意多加協助；社會局長張錦麗表示，有一名「無名氏」每年捐款2000萬給市政府，並指定其中600萬元運用在技職優異的孩子，此外，教育局也在籌募經費幫助體育績優的清寒學子。
新北市教育局自2005年成立卓越清寒學生圓夢基金，2016年起納入「好日子愛心大平台」更名為溫馨助學圓夢基金，接受各界捐助，幫助清寒家庭成績優異或有特殊才能表現的孩子追夢、圓夢；每年約發出1500萬元獎助學金，迄今已捐助2億2840萬元，補助3411人次，基金尚餘約3000萬元。
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日電貿公司每年固定捐圓夢基金，董事長周煒凌、副董事長李坤蒼也固定以個人名義捐款，去年底捐助175萬元；擔任圓夢基金委員的李坤蒼說，自己是2個孩子的爸爸，深知現在要培養一個孩子很不容易，尤其是經濟弱勢的家庭，在公司及個人力所能及的情況下，願意多加協助。
副市長劉和然說，圓夢基金可貴的是從小學一路培養到大學出去工作，讓學生不要因為社會經濟地位失去追逐夢想的機會；張錦麗指出，每年捐款2000萬給市政府的「無名氏」，會指定其中600萬元給技職類學生使用，希望讓學生專心念書，不要因為需要打工影響學生。另一部分就是體育優異的孩子，由於需要長期的培養，教育局也在籌募經費希望給予資助。
教育局指出，一些成績優異或在技能、體育等各項領域表現出色的孩子，有可能因為家庭緣故被迫捨棄學習與夢想，圓夢基金希望幫助他們能安心讀書，實現夢想；只要設籍新北市、中低收入以下家庭學生，就讀國內公立高中職、新北市立國中小，學業成績達一定標準或有特殊才能表現和服務證明，就可提出申請。
圓夢基金委員會每年審查、複查通過後，教育局會按月撥款入學生郵局帳戶，獎助費用包含學雜費及生活費，每學年度國小共4萬8000元、國中共5萬7000元、高中職共8萬7000元，讓他們的學習無後顧之憂。