助清寒優秀學子 新北圓夢基金年花1500萬拉一把

新北市溫馨助學圓夢基金幫助清寒家庭成績優異或有特殊才能表現的孩子追夢、圓夢，圖為受獎助的學生周沛辰，在書法比賽獲得多項獎項。（新北市教育局提供）

2022/01/13 19:09

〔記者何玉華／新北報導〕台灣最大被動元件代理商日電貿股份有限公司今捐贈2輛復康巴士給新北市政府，代表捐贈的副董事長李坤蒼同時關切支持清寒優秀學子的「圓夢基金」，並表示在力所能及的情況下，願意多加協助；社會局長張錦麗表示，有一名「無名氏」每年捐款2000萬給市政府，並指定其中600萬元運用在技職優異的孩子，此外，教育局也在籌募經費幫助體育績優的清寒學子。

新北市教育局自2005年成立卓越清寒學生圓夢基金，2016年起納入「好日子愛心大平台」更名為溫馨助學圓夢基金，接受各界捐助，幫助清寒家庭成績優異或有特殊才能表現的孩子追夢、圓夢；每年約發出1500萬元獎助學金，迄今已捐助2億2840萬元，補助3411人次，基金尚餘約3000萬元。

請繼續往下閱讀...

日電貿公司每年固定捐圓夢基金，董事長周煒凌、副董事長李坤蒼也固定以個人名義捐款，去年底捐助175萬元；擔任圓夢基金委員的李坤蒼說，自己是2個孩子的爸爸，深知現在要培養一個孩子很不容易，尤其是經濟弱勢的家庭，在公司及個人力所能及的情況下，願意多加協助。

副市長劉和然說，圓夢基金可貴的是從小學一路培養到大學出去工作，讓學生不要因為社會經濟地位失去追逐夢想的機會；張錦麗指出，每年捐款2000萬給市政府的「無名氏」，會指定其中600萬元給技職類學生使用，希望讓學生專心念書，不要因為需要打工影響學生。另一部分就是體育優異的孩子，由於需要長期的培養，教育局也在籌募經費希望給予資助。

教育局指出，一些成績優異或在技能、體育等各項領域表現出色的孩子，有可能因為家庭緣故被迫捨棄學習與夢想，圓夢基金希望幫助他們能安心讀書，實現夢想；只要設籍新北市、中低收入以下家庭學生，就讀國內公立高中職、新北市立國中小，學業成績達一定標準或有特殊才能表現和服務證明，就可提出申請。

圓夢基金委員會每年審查、複查通過後，教育局會按月撥款入學生郵局帳戶，獎助費用包含學雜費及生活費，每學年度國小共4萬8000元、國中共5萬7000元、高中職共8萬7000元，讓他們的學習無後顧之憂。

日電貿股份有限公司副董事長李坤蒼（右）代表公司捐贈兩輛復康巴士給新北市政府，同時關切支持清寒優秀學子的「圓夢基金」運用情形，左為新北市副市長劉和然。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法