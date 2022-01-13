大學憂疫情、物價與加薪增辦學成本 教育部承諾補助7成5差額

111年全國大專校院校長會議今舉行，今年疫情衝擊加上公務員加薪4％等因素，大學辦學成本將增加，教育部承諾協助各校增加的差額，提供差額7成到7成5比例的經費，透過公立學校基本需求及私立學校獎補助款來提供，並納入未來常態性經費挹注。（記者吳柏軒攝）

2022/01/13 18:14

〔記者吳柏軒／雲林報導〕2022年全國大專校院校長會議中，各大學紛紛反映辦學成本增加，包含受到疫情衝擊、物價飛漲與軍公教同步加薪4％等影響，教育部今（13）日表示，增加70％到75％比例會提供補助；現場私立大專校院協進會聞訊，也宣布要發動會員凍漲今年學雜費，回應教育部補助。

近兩年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，大專校院境外招生受阻，再加上行政院日前宣布今年軍公教調薪4％，也使各校相關辦學成本增加，部分私校已先宣布跟進調薪，如台北城市科技大學、龍華科技大學等，但部分學校仍苦於經費來源，甚至期望調漲學雜費來因應。

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今全國大專校院校長會議舉行，面對各校辦學成本大增，學雜費蠢蠢欲動擬調漲，教育部高教司長朱俊彰參加記者會時，宣布有關學校受到疫情、物價上漲及軍公教全體加薪4％等影響，辦學成本恐增加，決定協助各校負擔增加的差額，國立學校可達新增成本的7成5比例，私立學校則約7成左右。

朱俊彰表示，上述補助方式會透過國立大學每年基本需求的補助中添加，私立學校則透過私校獎補助款方式提供，並將兩者列為教育預算的常態性經費，舉例如高教預算一年支出30億元，未來可能增至33億元規模，希望各校共體時艱。

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾表示，今首次聽聞此補助，對教育部表達感謝，但私校仍有剩餘的3成新增成本要張羅，認為特殊補助不要跟學雜費調漲議題混為一談，經調查多數學校已15年凍漲學雜費，累積的問題仍須徹底解決。

私立科技大學校院協進會理事長葛自祥則說，協進會理監事已初步溝通，教育部這次願幫忙私校新增的辦學成本，將召開大會並呼籲所有私立科大今年凍漲學雜費，但未來學雜費調漲機制仍待深入溝通改善。

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