獨家》康寧代理校長陳清溪擬參加校長遴選 前教部官員身分引關注

康寧大學代理校長陳清溪擬參與康寧新任校長遴選，但其過去曾是教育部官員，引發外界質疑「旋轉門條款」爭議，教團則呼籲，康寧舉行校內師生民主投票，降低校長遴選身分的爭議。（圖取自康寧大學網站）

2022/01/13 17:06

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕康寧大學代理校長陳清溪擬參加康寧校長遴選，但其曾任教育部督學、中等教育司副司長等職務，引發外界質疑「旋轉門條款」等利益迴避問題，教團查目前教育人員尚無旋轉門規定，但呼籲康寧推動校園師生民主票選機制，賦予校長更多民主程序，降低質疑。

康寧大學因少子女化危機、南部校區招收斯里蘭卡學生淪學工爭議，以及董事會捐資未到位等諸多問題，校務經營也受到影響，前校長吳政達去年因個人因素請辭，由副校長陳清溪從去年9月1日起代理，依法校長出缺應在半年內遴選，康寧大學最晚須在今年2月選出新校長，近期正推動校長遴選作業。

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據了解，康寧大學新任校長遴選中，已有2名候選人出爐，其中1人就是代理校長陳清溪，另一人則是淡江大學商管碩士在職專班EMBA執行長蔡政言，不料外界發現名單中的陳清溪，過去是教育部中等教育司副司長，也擔任過督學及國會組執行祕書等職，官員退休轉任私校行政管理職，也將參加校長遴選，外界質疑官員轉任私校校長恐涉「旋轉門條款」，引發關注。

高教工會組織部主任林柏儀分析，陳清溪2017年退休，至今離職4年多，而公務員服務法的「旋轉門條款」僅限制不能進入營利事業，但私校是財團法人，教育部一度要修改組織法，將退休官員規定3年內不能轉任高教學校或財團法人董事會及校長等職，但該辦法未經立法院修法通過。

林柏儀說，從法律來看，目前陳清溪並未違反旋轉門條款，但從工會立場，仍認為舊官員的力量與人脈網絡影響力大，避免退休後轉任私校高官，並非壞事。

林柏儀還指出，陳清溪任職教育部時，就有到私校當兼任講師，後來申請升等兼任副教授，退休後到康寧大學擔任教職，1年後也依規定申請升等，如今為正教授，具有校長遴選資格，對其升等快速也感訝異。

林柏儀強調，重點私立學校的校長遴選，都無教師與學生參與，私校校長多淪私校董事會的「執行長」，建議陳清溪等人若要參加校長遴選，可以學國立大學增加「師生參與」階段，如第一階段舉行校內師生代表投票，過一定比率才能進入第二階段等，讓陳清溪經過康寧師生的投票認可，降低其爭議色彩。

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