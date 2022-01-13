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    確診者亂關抽風設備最高罰1萬5 擅離病房最重罰30萬

    醫師爆料確診病患嫌抽風設備太吵自行關閉，導致負壓隔離病房失去效用。指揮中心回應，染疫患者有義務接受治療檢查，若擅自關閉設備，可罰3千到1萬5千元罰鍰。（指揮中心提供）

    醫師爆料確診病患嫌抽風設備太吵自行關閉，導致負壓隔離病房失去效用。指揮中心回應，染疫患者有義務接受治療檢查，若擅自關閉設備，可罰3千到1萬5千元罰鍰。（指揮中心提供）

    2022/01/13 15:21

    〔記者楊媛婷／台北報導〕北市醫師職業工會今表示，有醫師爆料武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病患竟因為嫌抽風設備太吵，自行關閉，導致負壓隔離病房失去效用。中央流行疫情指揮中心表示，染疫患者有義務接受治療與檢查，若擅自關閉設備，可罰3千到1萬5千元罰鍰，若擅自離開病房，最重可罰到30萬元。

    北市聯醫中興、仁愛院區陸續有專責病房護理師確診，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，確診的護理師都是照顧輕症患者，不過照顧的患者中大部分基因定序後都是Omicron變異株，目前護理師也都已經退燒、沒有特別症狀。

    不過北市醫師公會早上指出，有患者竟自行關掉抽風設備，導致負壓隔離病房失去負壓效果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，依照《傳染病防治法》，罹患傳染病患者有接受主管機關治療與檢查的義務，因此若病患擅自關閉病房的設備，可處3千到1萬元的罰鍰，另外若患者擅自離開負壓病房區域，依照同法第45條，將罰更重，可罰6萬到30萬元罰鍰，由於還不清楚是哪個院區或病房有發生此一情況，會再請台北市政府了解情節後依輕重開罰。

    另外，因為這波境外移入個案大部分都是輕症，也傳出有部分患者將病房當成飯店，並頻頻使喚醫護拿取外送餐點等情況，羅一鈞表示，並沒有禁止外送餐點到醫院，但也提醒患者在病房內是要接受隔離治療，不能將醫院當成旅館或是服務站，甚至要求提供不屬於照顧需求的服務，他也希望患者應該多站在醫護立場著想，「這要互相」。

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