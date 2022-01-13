經濟誘因促產業降空污 環保署預告「空污抵換拍賣作業辦法」

環保署今日預告「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣辦法」草案。（記者羅綺攝）

2022/01/13 15:06

〔記者羅綺／台北報導〕繼去年環保署修正「固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」後，今日又預告「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣辦法」草案，詳細規範空污抵換拍賣公告內容以及投開標作業方式等，透過完善總量管制制度，盼能促進實際削減量差額交易更順暢，帶動產業革新轉型降空污。

環保署空保處科長蕭培元表示，空污來源與成因複雜，各國政府常見的空氣污染管制策略，包括徵收空污費、加嚴管制標準、總量管制等，但沒有一種策略是萬靈丹，而總量管制是一種先限制整體污染量不增加，再透過經濟誘因，促使管制區內的產業進行污染減量或產業轉型的策略，雖然這種策略在減量效果上不高，但它的經濟誘因能讓業者更多元地去思考該怎麼做。

請繼續往下閱讀...

蕭培元指出，高屏地區自104年起被指定為總量管制區，意即「為高屏地區工廠排出的空氣污染物加了蓋子」，不得超過總排放量，但由於產業間存在更替及流動性，如老工廠歇業、新工廠進場，或更新污染防治設備時，便會產生「實際削減量差額」，可成為經濟誘因，進入市場交易，並改善空污。

但環保署實施高屏地區空氣污染物總量管制計畫，卻出現有人惜售、待價而沽，或留著自身擴廠時備用，而出現削減量差額交易停滯情況；因此環保署去年修正交易辦法，調整展延核發比例，規範實際削減量差額證明的效期為3年，屆滿申請展延時打9折，藉此活化運作機制。

為了讓總量管制運作順遂，這次環保署再次預告推出「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣作業辦法」草案。蕭培元說，這次草案規範重點，包含拍賣公告內容以及投開標作業方式等，同時也跟去年推出的交易辦法相互銜接，使各級主管機關在持有額度釋出上有一致性的作法，也讓有意在總量管制區發展的產業多了一種取得削減量差額的管道。

他說，新制讓縣市政府可以將手上持有的量，以拍賣的方式賣出去，將有助於招攬新產業進駐；而在空污抵換機制下，也會促使產業革新轉型，降低空氣污染。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法