拆除近8萬件！違規廣告多了 台南強力拆除

今年選舉年，違規廣告明顯增加，南市環保局均強力拆除。（圖由南市環保局提供）

2022/01/13 14:09

〔記者蔡文居／台南報導〕今年踫到選舉年，違規小廣告明顯浮濫，其中售屋仲介廣告、借貸布條、選舉參選人的各式違規廣告佔了7成，除了民眾屢屢投訴外，議員也質詢要求拆除，南市環保局均強力拆除，統統計，近3個月來，環保局已拆除違規廣告7萬8255件。

環保局表示，南市所轄的各行政區，均不能違規設置廣告、旗幟或布條，目前以有礙市容觀瞻優先處理，期盼大家共同捍衛市容景觀，不製造環境污染。

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今年是選舉年，有關選舉廣告物設置等事宜，環保局指出，將依規定於投票日前2個月公告設置選舉廣告物專區，各候選人皆可於專區內懸掛、張貼廣告物，但非廣告專區的廣告物將強制拆除。

環保局表示，依廢棄物清理法的規定公告「台南市指定清除地區內，凡未經廣告物主管機關許可，以設置廣告物的方式污染道路、土地或定著物，有礙市容觀瞻、環境衛生或國民健康之虞者，為污染環境行為」。

環保局說，公領域違規廣告物，含旗幟、看板、布條、帆布條等，清潔隊將逕行拆除，如查有違規行為人（廣告物所有人或張掛人）依違反南市環境清潔自治條例第6條規定執行告發處分；另，涉及私人場域的違規廣告，清潔隊將先通知廣告物所有人、張掛人或屋地主限期2天內拆除改善，逾期未改善者，逕行拆除並依法告發處分，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

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