美國IDA設計獎入袋！屏東縣民公園1年獲12座國際獎肯定

屏東縣民公園極具特色。（資料照，記者羅欣貞攝）

2022/01/13 13:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2021美國IDA國際設計大獎（International Design Awards）近期公布全球設計得獎名單，「屏東縣民公園」獲國際肯定榮登建築景觀類（Architecture-Landscape）銅獎寶座，這是縣民公園去年2月全區開園以來的第12座國際獎項。

屏東縣政府表示，IDA國際設計獎始於2007年，為挖掘更多設計人才所以由 Lucie Foundation 在美國加州創立，獎項類別涵蓋建築、室內設計、時尚、圖像設計及產品設計等幾大主要設計領域。IDA國際設計獎面向廣大的歐美市場，同時與許多美國著名的雜誌及媒體合作，是設計新血及職業設計人難得的國際競賽舞台。

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縣府也說，IDA國際設計大獎擁有陣容堅強的評審團，由來自世界各地熟稔於設計與藝術的專業人士、雜誌編輯所組成，包括歐洲設計協會（BEDA）會長Severin Filek、Design Quality、雜誌編輯Alice Blackwood、Trends＆Living雜誌總編輯Lise Coirier，以及擁有台灣成功大學工業設計和電氣工程雙學位的李勝宏設計師等知名人士，藉由與諸多知名雜誌、線上媒體合作，IDA國際設計大獎的知名度橫跨歐美、亞洲地區，已然成為業界深具指標性的獎項之一。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣民公園自去年2月開園以來已連獲11座國際獎項，現又獲2021美國IDA國際設計大獎（International Design Awards）銅獎殊榮，這是國際對屏東設計軟實力的肯定。屏東縣政府團隊，沒有將發生在這土地上的歷史忘記，甚至抹滅，反而更加重視，曾經是蔗渣臭味充滿其中的地坑，如今變成特色景點，成為捷克選定舉辦捷克週晚宴的場地，有美、日、匈牙利、波蘭、新加坡、巴拉圭等多國代表參與晚宴，還有優人神鼓到縣民公園演出「天地共舞」結合縣民公園場域成為一場讓大家難忘的感動演出。

潘孟安強調，縣府團隊用盡全力，以有限的資源做最大的創新，讓硬體建設和藝文軟實力緊密結合，擦亮屏東無法取代的品牌魅力。今年屏東燈節（原屏東綵燈節）除了萬年溪畔與勝利星村燈區外，屏東縣民公園地坑將設置主燈區，燈節期間邀請魔術師、雜耍、帶動跳、樂團及兒童劇團等多組表演團體於縣民公園地景劇場演出，還有充滿不同主題的文創市集，陪伴大家度過愉快的午後，相關資訊可於2022屏東燈節官方網站查詢。

屏東縣民公園處處都好拍。（資料照，記者羅欣貞攝）

夜晚一樣美。（資料照，記者羅欣貞攝）

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