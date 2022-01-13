新北傳承客家文化 哈客新莊館今啟用

新北市政府建置「哈客新莊館」今天啟用，邀請客家族群、社團共襄盛舉。（記者賴筱桐攝）

2022/01/13 12:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕為推廣客家文化，新北市政府在新莊中港第一市民活動中心建置「哈客新莊館」，今天舉行開幕儀式，這也是繼中和、淡水、新店之後，新北市成立的第4座客家「聚點」會館，達成4年4館的政策目標。新北市長侯友宜表示，希望客家鄉親有一處聚會、交誼及傳承客家文化的好地方，延續客家精神。

侯友宜指出，新北市有64萬名客家鄉親，他上任以來訂定每年成立1座哈客館的政策目標，讓客家鄉親有一處聚會、交誼、延續客家傳統和語言文化的好地方，過去3年多來分別成立哈客中和館、淡水館、新店館，新莊館今天啟用，鼓勵長輩或年輕族群研習客家傳統文化，了解義民爺的忠義精神，今年中旬規劃在板橋建置哈客館，延伸新北哈客文化觸角。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，他鼓勵長輩把第二代子女帶進哈客館，更重要的是走進高中、大學社團，如果學校有附屬空間，市府會盡量成立哈客館，並結合教育，讓學生從小了解客家文化、愛上客家文化，不見得一定是客家族群才能參與，希望藉著教育、文化傳承，讓年輕朋友多接觸，展現新北市多元文化的精神。

新北市客家事務局長林素琴指出，哈客新莊館由客家局和新莊區公所共同合作建置完成，希望深化都會地區客家文化發展，未來將走入區、里貼近市民，邀請民眾到新北哈客聚點體驗交流、閒話家常，學習各種客家技藝，品嘗客家美食，感受客家文化之美。

林素琴說，哈客新莊館即日起舉辦「新北靚客巡迴展覽」，包含全國客家日創意繪畫線上比賽、新北市桐花祭系列活動線上攝影比賽以及客家義民爺文化祭線上繪畫比賽共51件得獎作品，將以哈客新莊館為起點，依序前往中和、淡水、新店館及三峽客家文化園區展出，展期即日起到6月13日止。

新北市政府成立哈客新莊館，今天舉行開幕儀式。（記者賴筱桐攝）

哈客新莊館成立，新北市長侯友宜欣賞展出的繪畫比賽作品。（記者賴筱桐攝）

哈客新莊館今天啟用，新北市4年4館政策達標。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法