高市托育人員月薪加碼4600元 356人受惠

市長陳其邁走訪新興公共托嬰中心，親切與小朋友互動。（記者李惠洲攝）

2022/01/13 11:40

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長陳其邁今上午走訪新興公共托嬰中心，並宣布全市28家公托的托育人員，月薪加碼4600元，從平均起薪3萬元調到3萬4600元，且每年再增加500元，合計356人受惠，調升後公托薪資與雙北達到同一水準，比六都其他縣市更好。

陳其邁表示，公托的薪資與準公共化幼教人員薪資差距約4000元至6000元，造成公托托育人才延攬不易，且留不住人才，原本平均起薪是3萬元，自今年1月調到3萬4600元，以改善公托長期不合理的薪資結構，讓托育有較好的工作環境。另負責兒童營養的廚工，則加薪2000元。

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社會局表示，市府積極布建公共托育據點，橫向合作盤點國中小等校園空間，連貫托嬰、幼教及國民教育，共融共享提升校園空間運用效益，以持續擴充公共托育據點。全市跨齡共享校園空間的公托設施，今年底將從7處增加到26處，積極實踐「托教一條龍」之公托建置模式。

社會局說，高雄市自去年8月起率先調降公托中心托育比為1比4，並調整公托服務收費一致為9000元，帶頭示範優化公托服務品質及友善育兒家庭的作為，並持續努力完備公共托育的拼圖板塊，期盼今年達到全市53處的目標。

市府全力推動多項友善育兒措施，減輕年輕家庭負擔，從婦女懷孕即主動關心，提供弱勢孕婦產檢交通補助，生產後有坐月子到宅服務等。

市長陳其邁走訪新興公共托嬰中心，親切與小朋友互動。（記者李惠洲攝）

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