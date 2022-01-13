科技執法加攔查 屏縣環保局去年移送30件非法棄置案偵辦

屏縣環保局強力查緝非法棄置案。（屏縣府提供）

2022/01/13 10:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為阻絕非法棄置廢棄物行為，屏東縣政府環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，不定期在各聯外重要道路及橋樑進行攔查作業，並透過科技設備進行科技執法，去年度（2021年）移送司法機關偵辦案件多達30件，並查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。

屏縣環保局長顏幸苑表示，由於近年國內事業廢棄物數量增加，廢棄物處理成本大幅提升，導致許多縣市非法棄置廢棄物案件頻傳，雖然屏東縣產業以農業為主，較少工業廢棄物產生，但幅員遼闊，偏僻地點仍容易遭到棄置廢棄物，為嚴密阻絕非法業者載運外縣市廢棄物入侵，除了主動與警察局執行欄查及科技辦案之外，環保局稽查人員也執行深夜巡查、跟監可疑貨車，及定點埋伏突擊等行動。

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曾經有稽查人員為了埋伏及跟監任務，連續3天2夜徹夜未眠，終於在半夜凌晨時分攔獲鎖定的大貨車，查獲載運整車外縣市的事業廢棄物，當場人贓俱獲，會同警方將司機押回警局偵訊後移送司法偵辦，並將犯案貨車查扣；稽查人員表示，為將這些不法分子繩之以法，經常必須徹夜埋伏、巡查、跟監作業及調閱觀看路口監視器等，雖然辛苦，但只要能破案，一切辛苦都值得。

屏東縣長潘孟安表示，經統整近期發生的非法棄置行為，發現不肖業者專挑國營事業及國有土地等偏遠且腹地較大的地點，進行非法棄置，因此縣府也特別函請相關土地管理單位重視及加強管理，包括加強日夜間巡查及加裝路口監視器等措施，以共同保護國土安全。

針對一般民眾，縣府也呼籲土地使用人、管理人或所有人，依法應善盡管理之責任，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，以免遭人任意棄置廢棄物；對於閒置農地或廠房出租，務必謹慎並瞭解承租人用途，加強巡查，避免遭不肖業者作為非法堆置處理廢棄物場所，否則可能面臨刑責及清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失。

攔查加上科技執法，杜絕非法棄置。（屏縣府提供）

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