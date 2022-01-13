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    擁抱書香過好年！屏縣推「春節書寶箱」710箱免費配送到家

    春節可以好好擁抱書香。（屏縣府提供）

    春節可以好好擁抱書香。（屏縣府提供）

    2022/01/13 10:08

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕農曆年節即將來臨，屏東縣33鄉鎮市立圖書館將於1月18日上午9點同步推出「春節書寶箱」活動，將提供710個書寶箱，年前免費配送到府，讓年味漫書香。同時，屏東總圖提前於2月3日（大年初三）開館服務，陪伴讀者閱讀迎新春。

    屏東縣政府表示，各鄉鎮市圖書館推出710個書寶箱，閱讀類型兼顧家庭所有成員，各館將依讀者所需精選好書，在年前就可陸續收到這份閱讀好禮，同一寄件地址限申請1次，民眾也可就近在縣內任一公共圖書館歸還。

    屏東總圖重新開館營運進入第2年，已是屏東人最愛的大書房，總圖除星期一及國定假日外，天天開館12小時，每週推出1千本新書上架，超過3萬本的新書，有7成以上已被借閱。

    文化處指出，總圖將於除夕前進行館內外大掃除及書庫總整理，自1月28日至1月31日閉館，並提早於2月3日起開館，2月3日至2月4日調整開館時間為上午10時至下午6時，2月5日起恢復為上午9時至下午9時。

    總圖閉館期間仍提供24小時還書得來速及南側還書口服務，並將於一樓兒童區新增外文兒童書區，除上架超過3千本全新外文優質繪本，讓屏東孩子可以有更國際化的閱讀視野。

    文化處表示，連續9天春節假期，也歡迎大家到圖書館「走春」，挑幾本好書，享受悠閒靜美的閱讀時光，讀好書過好年，豐富心靈養份。有關書寶箱申請及圖書館服務資訊可關注屏東總圖粉專。

    屏縣推春節書寶箱。（屏縣府提供）

    屏縣推春節書寶箱。（屏縣府提供）

    各館將依讀者所需精選好書，在年前就可陸續收到這份閱讀好禮。（屏縣府提供）

    各館將依讀者所需精選好書，在年前就可陸續收到這份閱讀好禮。（屏縣府提供）

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