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    妨礙逃生門扇都拆了！台南15棟列管老舊公寓逃生動線改善

    南市針對老舊公寓大廈公安問題清查，障礙物未清理前的情形。（南市工務局提供）

    南市針對老舊公寓大廈公安問題清查，障礙物未清理前的情形。（南市工務局提供）

    2022/01/13 09:41

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對老舊公寓大廈公安問題，市府展開專案清查，首波優先清查對象，逃生避難動線堆置雜物或設置門扇，共列管15棟大樓，經限期逐一追蹤複查，已經完成改善，妨礙逃生的門扇也已拆除。

    南市工務局表示，市長黃偉哲下令成立聯合稽查小組徹底查處，老舊公寓大廈專案清查，以1995年公寓大廈管理條例施行前領得執照7樓以上建物、未成立管理組織向市府定期報備在案、住宅商業混合使用、市府消防局勘檢有疑義等項高風險因子的大樓為優先查處對象。

    工務局表示，聯合稽查小組針對15棟大樓列管缺失項目逐一複查，發現有雜物堆置或設置門扇妨礙逃生避難情形，當場張貼限期改善公告，全力排除逃生動線阻礙物，並且強調依據建築法，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，違反規定可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，勸戒大樓住戶不要以身試法。

    工務局表示，中央刻正研議相關強制性規定，該局也針對尚未成立管理組織的公寓大廈，同時指派專業團隊實地訪視住戶，介入輔導成立管理組織，以維護公共安全，公寓大廈住戶若有召開區分所有權人會議、成立管理組織的相關疑問都可來洽詢。

    南市針對老舊公寓大廈公安問題清查，妨礙逃生的障礙物清理完成。（南市工務局提供）

    南市針對老舊公寓大廈公安問題清查，妨礙逃生的障礙物清理完成。（南市工務局提供）

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