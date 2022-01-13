比半套雅房更狂！號稱「太空艙雅房」1房擠10床他傻爆眼

這套美其名「太空艙」的「雅房」原價月租4000元，後來改成3500元。（翻攝591租屋網）

2022/01/13 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日爆紅的台北月租8000元「半套雅房」令人吃驚，而桃園這個「太空艙雅房」更令網友瞠目；在討論潮中，一名網友分享此物件，照中，一間房用木板隔層架出10個床位，彷彿膠囊旅館的設置，最短租期還要半年，原價月租4000元，讓他不禁大呼「台灣房東真的無極限啦，自己都不會住的格局還想拿出去租人」。

原PO在租屋物件討論潮中透過PTT分享他在租屋網發現的誇張物件，這套美其名「太空艙」的「雅房」配置更接近膠囊旅館，男女都租，房東聲稱「適合學生及上班族」；但仔細一看，除了窄小床位屬於個人空間外，其他都是共用空間，根本沒地方放行李、書本或其他雜物，讓原PO不禁納悶，「沒有書桌沒有衣櫃，家當還不能超過一個行李箱，否則沒地方擺，那我幹嘛不拿5000去租個小套房」？

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網友見照也瞠目，「這是給外勞住的吧？桃園就有外勞仲介專租房子當二房東，租給外勞住，一間塞十幾個人，床就是上下層床組成」、「我公司給外勞免費宿舍屌打」、「房東開始學香港了呢」、「這是床位？不是櫃子把門拆掉嗎？」、「北歐坐牢大勝鬼島租房」、「還不如住網咖，水電網路都不用錢」、「之前還有直接在地上鋪帳篷當雅房出租的」。

有網友表示，房東明明規定不能養狗，為何照片裡又出現一隻狗？「而且房東可能看到你在講他壞話，剛剛改成3500元了」，原PO回應「市場會決定一切，這間我從11月就看到，也不知道租出去幾個人，別人的雅房是真正的雅房，他的雅房是給你一張床」。

有不知情的網友以為可以短租，表示「這種的好處就是不看你是誰，想退就退租，也不用扣租金」，原PO便補充，「這房東設定租期半年」。誇張景象讓其他人忍不住大喊，「這個3500都嫌貴，只有900的價值」。

這套美其名「太空艙」的「雅房」原價月租4000元，後來改成3500元。（翻攝591租屋網）

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