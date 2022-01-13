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    冬攀K2出發了！28歲台灣登山女傑曾格爾：等我的好消息

    曾格爾出發冬攀世界第二高峰K2，在臉書寫道，「謝謝台灣！謝謝相信夢想的大家！只要相信就有力量！等我的好消息」。（圖取自曾格爾臉書）

    曾格爾出發冬攀世界第二高峰K2，在臉書寫道，「謝謝台灣！謝謝相信夢想的大家！只要相信就有力量！等我的好消息」。（圖取自曾格爾臉書）

    2022/01/13 00:20

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣正妹登山好手曾格爾12日深夜10點25分在桃園機場第一航廈上發布，出發冬攀世界第二高峰、海拔8611公尺的K2的消息！她表示，「第一次的冬攀K2出發！」、「謝謝台灣！謝謝相信夢想的大家！只要相信就有力量！等我的好消息」。

    曾格爾難掩興奮地說，「這趟回來台灣兩個多月，想法上變化許多，好友總說妳把最困難的事情都集中一起做，其實有時候誰能控制這件事的發展呢？我只想做好自己！把握當下！一直以來就是這樣的想法使我走到了今天！」

    曾格爾年僅28歲，身高158公分、體重48公斤的她已經創下許多非凡成就，她是世界上第一個秋攀登頂世界第三高峰的女性，也是台灣首登干城章嘉峰。不僅如此，曾格爾已完成世界七頂峰，並且成功登頂5座8000公尺高山、包括世界最高峰聖母峰，低調寫下多項台灣第一記錄。

    去年10月16日，曾格爾登上干城章嘉峰（海拔8586公尺），接受各大媒體採訪，她曾直言，她的夢想是在30歲前完成登頂世界上14座8000公尺的巨峰，「完成這個夢想需要一些經費，對個人來說金額龐大，但對企業而言只是廣告預算的零頭，我必須展現一點實力，才能說服贊助商。」

    不料，曾格爾原先預計在去年12月組隊冬攀K2，但只有曾格爾的團隊想冬攀K2，因此必須自行負擔攻頂途中的架繩隊費用，只好緊急尋找350萬元贊助，如今終於得以如願踏上遠征K2的道路。

    曾格爾在臉書貼出的照片中，曝光了粉絲們替她準備的旗幟，並興奮分享自己終於取得了簽證。她說，「謝謝台灣！謝謝相信夢想的大家！只要相信就有力量！等我的好消息」。

    外媒指出，曾格爾的團隊是8名成員組成的小團隊，雖然好不容易取得簽證，但是冬季與登山許可證的時限僅剩下6週，因此，接下來曾格爾恐怕還要面隊時間壓力的考驗。

    曾格爾在臉書貼出的照片中，曝光了粉絲們替她準備的旗幟。（圖取自曾格爾臉書）

    曾格爾在臉書貼出的照片中，曝光了粉絲們替她準備的旗幟。（圖取自曾格爾臉書）

    曾格爾受訪時曾說，「我想帶回來我的經驗，鼓勵想嘗試的人，不要只是做夢，以正確的態度去了解高海拔攀登，它並不是遙不可及。」（圖取自曾格爾IG）

    曾格爾受訪時曾說，「我想帶回來我的經驗，鼓勵想嘗試的人，不要只是做夢，以正確的態度去了解高海拔攀登，它並不是遙不可及。」（圖取自曾格爾IG）

    曾格爾的夢想是在30歲前完成登頂世界上14座8000公尺的巨峰。（圖取自曾格爾IG）

    曾格爾的夢想是在30歲前完成登頂世界上14座8000公尺的巨峰。（圖取自曾格爾IG）

    曾格爾說，「我只想做好自己！把握當下！ㄧ直以來就是這樣的想法使我走到了今天！」（圖取自曾格爾IG）

    曾格爾說，「我只想做好自己！把握當下！ㄧ直以來就是這樣的想法使我走到了今天！」（圖取自曾格爾IG）

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