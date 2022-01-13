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    因疫情封鎖邊境 氚廢水觀察團赴日延後至2月底

    福島第一核電廠。（美聯社檔案照）

    福島第一核電廠。（美聯社檔案照）

    2022/01/13 00:16

    〔記者楊綿傑／台北報導〕日本政府去年4月13日宣布，預計在2年後將福島含氚核廢水排放入海，引發國際關注，除了國際原子能總署（IAEA）將組團前往調查外，我國也規劃組觀察團赴日，不過原能會表示，因疫情嚴峻，外國人士禁止入境日本，因此行程可能會延後到2月底之後，但會持續瞭解日方動態，動態調整考察行程。

    原能會綜計處長王重德說明，當日本政府宣布，要將福島含氚核廢水排放入海後，原能會有循外交管道表達反對之意，而日方在去年7月時，為了取信國際社會，邀請IAEA前往進行相關調查，但因為我國非IAEA會員國，所以單獨向日方提出要組成「含氚廢水專家觀察團」，進行現地考察。

    王重德提到，考察行程原本規劃去年底，隨IAEA之後，前往日本進行觀察交流，但後來因為Omicron變種病毒疫情再起，日本禁止外國人入境政策也延到2月底，所以也影響到IAEA調查團及我國觀察團的計畫，目前赴日行程預計延到2月底之後。

    不過王重德也強調，雖尚未成行，但在這過程中仍會持續透過外交管道，觀察日本方面對福島核災含氚廢水處置相關動態，並視日本對於疫情管制的變動，滾動式調整我國觀察團赴日行程。

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