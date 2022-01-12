穩定鳳山水庫供水 斥15.76億增設原水管及緩衝池

水公司斥資15.76億元增設東港溪到鳳山水庫新園段原水管。（記者陳文嬋攝）

2022/01/12 23:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司南工處推動增設東港溪至鳳山水庫新園段原水管工程，總經費15.76億元，不但擴大管線規模，並增設1處二次加壓緩衝池，將於本月底前開工，整體工程預計2025年12月完工，穩定產業、民生供水。

高雄每日所需用水量約150萬噸，其中工業用水量約40萬噸，尤以鳳山水庫是南高雄工業用水主力，原水取自屏東東港溪，目前從東港溪取水站取水後，藉由1750毫米原水管，跨越高屏溪到鳳山淨水廠，全長約1萬多公尺。

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由於現有原水管線老舊，加上破管風險高，南工處推動增設東港溪至鳳山水庫新園段原水管工程，全長約6.65公里，埋設管徑2600毫米管線，將沿著台27線銜接台17線、防汛道路施工，其中250公尺將採取潛盾工法，貫穿雙園大橋下方施工。

值得一提的是，新管線擴大為2600毫米，材質不同過去PSCP預力混凝土管，改採延性鑄鐵管，耐用性更佳；且鳳山水庫與路面高程達64公尺，南工處為避免管線壓力大，將增設二次加壓緩衝池，蓄水量1萬6000立方公尺，以降低破管風險。

南工處表示，工程總經費15.76億元，將分5標施作完成，新園段已完成1標發包，預計本月底前開工、2024年完工，二次加壓緩衝池將於6月發包，預計2025年12月完工。

水公司指出，高市截至去年底漏水率是7.89%，未來新管線建置完成後，將作為主力供水管線，舊管線將進行檢修，轉為備援供水使用，降低管線漏水風險。

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