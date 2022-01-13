為何「只穿胸罩」？混血女神慢跑遇騷擾 美女議員發聲力挺！

混血女神雷理莎近日跑步遭男子質疑她只穿胸罩運動，讓她感到非常不舒服。（圖翻攝自雷理莎臉書）

2022/01/13 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕日法混血馬拉松跑者雷理莎在臉書PO文，表示近日慢跑時遇上一名中年男子質疑她為何「只穿胸罩運動」，讓雷理莎感到很不舒服，引發熱議。對此，民進黨美女議員許淑華週三（12日）跳出來聲援，強調「想穿什麼本來就是個人自由的範疇。我們能自信的展現自己，本質上就是該被鼓勵的事情​」。

被封為「混血女神」的雷理莎10日在臉書發文表示，近日慢跑完準備收操時，一名中年男子突然靠近問她「為什麼要穿著胸罩運動」？語氣讓她相當不舒服，「雖然感覺不舒服但我還是禮貌告知這是運動內衣，他依然說這是胸罩，叫我穿上衣服，於是我把禮貌收起來，強硬的讓他離開了。如果趕不走便構成性騷擾，我會報警」。

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雷理莎接著向女性粉絲表示，「當妳穿上自己喜歡的衣服而被指點，是那些帶著有色眼光的人有問題，什麼樣的人便會看見什麼樣的世界，如果他們讓妳不舒服，請大膽表達或直接走人。如果他/她們因為你的外貌而評斷你這個人，請記得，在他們攻擊的同時已經顯示出自己的內在世界了。傷害人的是他們，不是你，你很好，因為你有自信，你知道你要什麼，你值得穿上任何你想穿的衣服，化任何你想化的妝，有著屬於你獨特的外表。」貼文吸引將近2萬人按讚。

台北市議員許淑華也分享出自己的運動裝扮聲援雷理莎：「我認為去指點女性的運動裝扮是非常不妥的，推廣女子運動的精神，包含希望每個人都能透過運動認識自己的身體、提升健康與免疫力，甚至更愛自己、更有自信。​」許淑華強調：「只要愛運動，要怎麼穿搭，運動起來更舒適、更有機能性，那才是運動服的本質，不該被批評為暴露。​更何況，想穿什麼本來就是個人自由的範疇。我們能自信的展現自己，本質上就是該被鼓勵的事情。​」

美女議員許淑華也分享自己運動時的穿著，聲援雷理莎。（圖翻攝自許淑華臉書）

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