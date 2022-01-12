確診+9！居服員相關疫情擴大 1/4-1/12曾到桃園這銀行要健康監測

確診者「案17472」居服員與「案17472」桃園機場手推車工作人員是夫妻，目前這條傳播鏈仍未平息。（中央流行疫情指揮中心提供）

2022/01/12 23:34

首次上稿 23:03

更新時間 23:34

〔記者林惠琴／台北報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染手推車人員與居服員夫妻傳播鏈持續擴大，居服員「案17472」在銀行接觸者今（12）日已公布3人確診，中央流行疫情指揮中心今晚再度公布，該銀行再新增9例個案，累計已12人染疫，提醒民眾若4日至12日曾至桃園市中壢區聯邦銀行健行分行，應進行自我健康監測。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午指出，因居服員「案17472」曾到銀行辦事，並與相關人員有面對面互動，有3例個案就是其在銀行接觸者，包含「案17630」、20多歲女性，曾打兩劑AZ疫苗，1月11日出現發燒、喉嚨不舒服，接觸者採檢確診；以及「案17672」、「案17673」，為20多歲男女，疫苗接種與症狀調查中，均接觸者採檢確診。

不過，今晚指揮中心再證實，「案17472」足跡所到的銀行，接觸者擴大採檢後，新增9人確診，均為先前確診「案17630」同職場接觸者，分別為2例男性、7例女性，年齡介於20多歲至50多歲，Ct值介於18.2至26.5。目前該銀行員工及其家人、親友及近距離接觸者，已經全部隔離，桃園市衛生局正漏夜進行調查，並持續擴大匡列相關接觸者進行採檢作業，也針對個案服務工作場域進行清消。

指揮中心說明，桃園市衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站，呼籲若民眾曾於今年1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

陳時中：目前僅此傳播鏈仍需緊急控制

陳時中今晚表示，目前台北市某醫院新增個案看起來還好，機場群聚案狀況也好，但後續仍會再次採檢相關人員確認，現在是居服員在銀行的接觸者「這個事情看起來是有在擴大」，需要匡列緊急控制住。

另外，針對境外移入疫情方面，有專家建議境外移入個案集中後送到北區、台北區醫院，恐壓垮醫療量能；陳時中指出，目前量能足夠，雖然壓力較大，但還沒有到要送全國醫院的程度，預計明、後天入境確診個案可能相當多，要看看邊境擋下多少人，都有應變計畫在。

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