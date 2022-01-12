360顆熱呼呼菜包慰問消防員 趙正宇偕「胖二哥」天寒送暖

立委趙正宇（左一）今天偕同大溪美食名店「胖二哥」的老闆盧鴻森一起做愛心，贈送360顆熱呼呼的客家菜包慰問桃園市消防局第一大隊大湳分隊，由分隊長李家旻（左二）代表受贈。（記者陳恩惠攝）

2022/01/12 22:02

〔記者陳恩惠／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情又在桃園延燒，立法委員趙正宇今天偕同大溪傳統美食專賣店「胖二哥」老闆盧鴻森贈送熱呼呼剛出爐的360顆客家菜包至桃市消防局第一救災救護大隊大湳分隊，慰問既要忙著撲滅火警，還要忙著後送機場確診患者就醫的第一線消防人員，為持續守護家園的英雄們補充體力加油打氣。

趙正宇一談起胖二哥客家菜包「只能雙手比讚」來表達，他說，胖二哥和一般麵粉外皮的包子不同，菜包外皮是純米食製成，Ｑ軟綿密猶如麻糬，內餡包入炒得鹹香的新鮮蘿蔔絲及香脆菜脯，是大溪在地知名美食小吃。

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趙正宇說，「胖二哥」老闆盧鴻森為人熱情慷慨，在武漢肺炎肆虐期間送暖不間斷，去年與他合作送暖八德、大溪等地區的區公所、戶政事務所等單位，用Ｑ軟鮮香的菜包溫暖前線抗疫英雄，近來又見疫情升溫，因此再與胖二哥攜手送暖第一線消防人員。

「前線人員都是民眾最有保障的後盾」盧鴻森說，疫情期間個人能做的事就是減少接觸，降低病毒傳染風險，也盼以一己之力，慰勞第一線服務的消防人員，為防疫略盡棉薄之力。

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