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    疫情指揮中心縮小了！ 台日大師攜手聯展微模型

    疫情指揮中心縮小1/20。（記者黃旭磊攝）

    疫情指揮中心縮小1/20。（記者黃旭磊攝）

    2022/01/12 19:28

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕我國知名微縮模型作者鄭鴻展與日本電視冠軍「情景王」山田卓司，攜手展出60多件微型作品，其中，「疫情指灰中心」將中央流行疫情指揮中心記者會場縮小1/20，每天下午2點以小螢幕播放宣導片，吸引民眾拍照上傳。

    「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」今天於國立科學工藝博物館布展，會場分設個人及同場陳列區，包括昭和風情畫、宅男的房間等5區引領民眾穿越日本昭和時期、我國經濟起飛年代，鄭鴻展親自解說2件新作，而「疫情指灰中心」讓民眾回想起2020年1月起，超過2年抗疫生活點滴。

    鄭鴻展指出，帶來新作「流光似水」、「疫情指灰中心」與南部粉絲見面，其中，指灰中心微縮國人對每日記者會記憶，和以往創作「合理的舊和亂」風格不同，而迷你電視由2.5寸小螢幕（畫面長寬約5公分）改裝而成，配合實際記者會時間，每天下午2點播放疫情宣導片。

    現場觀眾說，大師用1：12甚至更小尺寸微縮技法，讓生活情景彷彿被照了縮小燈，展區也打造放大版作品，每個人都可化身主角走進昭和時期街道，「彷彿1秒來到日本」。

    特展13日起至4月10日在工博館第四特展廳舉行，平日購票或打卡即贈送限定拼圖橡皮擦或溼紙巾，民眾憑展覽紙本票根可至全台多那之咖啡享飲品買一送一（高雄華榮、澎湖馬公店除外）。

    微模型引領觀眾來到昭和時代。（記者黃旭磊攝）

    微模型引領觀眾來到昭和時代。（記者黃旭磊攝）

    鄭鴻展與山田卓司攜手展出作品。（記者黃旭磊攝）

    鄭鴻展與山田卓司攜手展出作品。（記者黃旭磊攝）

    山田卓司作品「士林夜市」。（記者黃旭磊攝）

    山田卓司作品「士林夜市」。（記者黃旭磊攝）

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