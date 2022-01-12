七股鹽場田調和口述歷史完成20年 許献平出書細說曬鹽史

文史工作者許献平發表《鹽田曬玉細說從頭》與《有求必應－臺灣有應公的鄉野傳奇》。（記者楊金城攝）

2022/01/12 19:56

〔記者楊金城／台南報導〕台鹽台南七股鹽場在20年前停止曬鹽，文史工作者許献平當時完成田野調查和鹽工口述歷史紀錄《鹽田曬玉細說從頭》，直到2018年在相隔20年後才出書，今天（12日）與《有求必應－臺灣有應公的鄉野傳奇》新書一起發表。

《有求必應－臺灣有應公的鄉野傳奇》是許献平第9本發表的有應公傳奇一書，也是他第一本首次採訪足跡到雲嘉南、新北、屏東和花東有應公廟的新書。

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許献平右手寫宮廟神佛，左手寫厲祠魂靈，被封為「神鬼行者」，成立鹽鄉文史工作室專心著作地方文史，這次《鹽田曬玉細說從頭》與《有求必應－臺灣有應公的鄉野傳奇》兩本新書，他拿出退休的積蓄和國家文化藝術基金會的補助才得以付梓出書。

七股鹽場從1935年開始曬鹽，至2002年停曬，有68年製鹽歷史，許献平在1998年受台鹽委託進行文史調查和紀錄鹽工口述歷史，但台鹽都未出書，許献平說，後來發覺有可能因鹽工訪談歷史，對台鹽有所批評才影響出版，直到2018年他才以退休金出書，並申請國家文化藝術基金會補助。

許献平說，《鹽田曬玉細說從頭》一書，全方位呈現七股鹽場的面貌，也可說是本七股鹽場68年曬鹽的簡史。

《有求必應－臺灣有應公的鄉野傳奇》則收錄31篇有應公的信仰傳奇故事，他說，出書在向這些先民致敬，再則盼鄉野傳奇不因社會的變遷而湮滅。下一步將以在台灣的外國人有應公進行田調採訪。

許献平完成田野調查和鹽工口述歷史紀錄20年後出版《鹽田曬玉細說從頭》。（記者楊金城攝）

《有求必應－臺灣有應公的鄉野傳奇》。（記者楊金城攝）

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