休市天數喬不攏 台中魚類公會明罷市1天

台中市魚市休市天數喬不攏。（台中魚市場公司提供）

2022/01/12 18:56

〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕台中市魚類公會爭取今年休市78天，台中魚市場只同意72天，魚類公會理事長林信富認為，魚市場沒有和公會溝通，大會已表決通過，明天休市日，多名承銷商可能不進場。魚市場公司董事長李煥湘呼籲公會，春節交易高峰期要以大局為重，農業局則說會再次協商。

農業局長蔡精強說，魚市場休市涉及漁民及餐飲業者等，農業局目前正和雙方溝通說明，希望不要任意休市，以免影響民生。任意休市恐違反「農產品批發市場交易法」規範，農業局將依法查處，希望雙方能參考其他市場休市的方式處理，全國漁貨市場才會穩定。

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魚類公會理事長林信富說，依照慣例，每年魚類公會排休假表送魚市場公司由大家協調，今年魚市場公司很強勢，對公會有部分意見不願協調，希望農業局出面溝通，否則大會通過，如何對會員交代，他也不希望罷市，對大家都不好。

魚市場董事長李煥湘說，與魚類公會溝通多次，對方答應遵照魚市場協調結果，仍變更態度，在大會中表決中有些人不知情就跟著表決通過，公會希望年休78天，魚市場公司參考全省各地作法，採取最高天數72天定案，也做過全場承銷人供應商和小販的意見調查，只有14人不同意，300多人同意。他強調，明天是公會的休市日，魚市場沒休，希望承銷商還是正常進場，大局為重。

承銷商李先生說，不清楚為何公會和魚市場公司協調破裂，但春節前交易進入高峰期，一天不進場，可能損失30萬到40萬，休市日本來就是承銷商和魚市場公司協調，希望各退一步，至於，13日是魚類公會訂定的休市日，但魚市場公司正常運作，李先生說，他會進場。

春節將至，台中魚市場生意繁忙。（記者蔡淑媛攝）

春節將至，台中魚市場生意繁忙。（記者蔡淑媛攝）

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