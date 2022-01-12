「每日一天文圖」長達24年 成大教授蘇漢宗退休獲小行星命名

鹿林天文台台長林宏欽（左）頒贈命名銘牌予成大物理系教授蘇漢宗（右）。（圖取自成功大學官網、路透；本報合成）

2022/01/12 19:21

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學物理系教授蘇漢宗24年來持續翻譯「每日一天文圖」，今天在他的屆齡退休的榮退歡送會上，中央大學鹿林天文台台長林宏欽贈送「蘇漢宗小行星」命名銘牌，感謝他對天文科普教育的貢獻。

編號596996的「蘇漢宗小行星」為林宏欽及目前在美國馬里蘭大學的葉泉志博士於2006年8月27日共同發現，位於主小行星帶上之天體，軌道半長軸為2.812天文單位，約為4.2億公里，公轉周期為4.717年。中央大學將這顆鹿林天文台發現的小行星命名為「蘇漢宗小行星」，送請國際天文學聯合會（IAU）審查通過。

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蘇漢宗自1997年起，徵得美國「每日一天文圖」（Astronomy Picture of the Day，簡稱APOD）負責人同意後，在成大物理系設立APOD中文分站，網站每天都會登載1張天文相關照片，再以簡約文字解說，內容大眾化，透過APOD成大物理系分站的翻譯，讓海內外華人區的學子與天文愛好者可以跨越語文障礙，吸收天文訊息與新知。

蘇漢宗也是福衛二號衛星高空大氣閃電影像儀（簡稱ISUAL）的主要領導學者，自1998年任務開始至2017年任務結束，與成大教授許瑞榮共同領導團隊執行該項任務，並有多篇重要論文發表，包含一篇「自然」（Nature）期刊論文，使得高空大氣閃電影像儀任務成為近年來大氣電學領域最成功的任務之一。

鹿林天文台台長林宏欽（左）頒贈命名銘牌予成大物理系教授蘇漢宗。（圖取自成功大學官網）

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