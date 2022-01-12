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    華山邀50位獨居長輩逛古蹟 千歲揮毫獻祥瑞

    華山基金會今天邀請50位獨居長輩參觀霧峰林家宮保第園區，並揮毫寫春聯。（記者陳建志攝）

    華山基金會今天邀請50位獨居長輩參觀霧峰林家宮保第園區，並揮毫寫春聯。（記者陳建志攝）

    2022/01/12 18:37

    〔記者陳建志／台中報導〕歲末寒冬，華山基金會今天邀請百歲人瑞耿書堂和50位疫情後就很少出門的獨居長輩，參觀國定古蹟霧峰林家宮保第園區，加起來超過4千歲的長輩，還在書法老師指導下參加「千歲揮毫」寫春聯活動，台電台中、南投區處的志工，也到場奉上熱茶及暖暖包，長輩都說出來走走很高興。

    華山基金會苗中投區主管曾育群表示，今年是第6年舉辦千歲揮毫活動，今天有50位台中地區的獨居長輩參加，去年因疫情長輩少有機會外出走走，特別安排到霧峰林家花園宮保第園區參觀，今年並持續募集年菜，感謝台電台中、南投區處、北屯獅子會、明德中學、仁愛社會福利慈善基金會等單位捐助善款響應年菜募集，以及贊助服務經費。

    今天由台中市書法協會理事長陳貞惠老師及其他3位書法老師，到場為長輩和現場民眾寫春聯，並指導長輩寫春聯，大家拿起毛筆寫春、福，都說很新鮮；現場並頒給百歲人瑞耿書堂，人瑞大學榮譽博士證書。

    率領志工前來服務長輩的台電台中區處黃明舜處長，除了為長輩奉茶，獻上禦寒暖暖包，還和志工全程服務長輩，強調林家花園是個很有特色的古蹟，不少長輩是第一次進到大花廳參觀，還一起揮毫很春聯，是很有意義的活動。

    住在西區78歲的賴璁諺，今天拿著毛筆寫春聯，笑稱年紀大手比較生硬，還說好幾十年前曾到過霧峰林家花園，不過當時只在外面，這次是第一次進到大花廳，稱讚很漂亮，還說可以出來走走很高興；86歲的阮金蓮，寫起春聯有模有樣，強調去年疫情變嚴重後就很少出來，可以和大家一起走走、寫春聯，覺得很高興。

    華山基金會今天邀請50位獨居長輩參觀霧峰林家宮保第園區，台電台中、南投區處志工到場服務長輩。（記者陳建志攝）

    華山基金會今天邀請50位獨居長輩參觀霧峰林家宮保第園區，台電台中、南投區處志工到場服務長輩。（記者陳建志攝）

    華山基金會今天邀請百歲人瑞耿書堂（右2）參觀宮保第園區，並頒發人瑞大學榮譽博士證書給他。（記者陳建志攝）

    華山基金會今天邀請百歲人瑞耿書堂（右2）參觀宮保第園區，並頒發人瑞大學榮譽博士證書給他。（記者陳建志攝）

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