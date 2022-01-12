不再與車爭道 桃市延平路一段設標線型人行道

桃園市議員黃敬平今與交通局會勘，決議在延平路一段共300公尺設置標線型人行道。（記者許倬勛攝）

2022/01/12 18:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區延平路一段鄰近中壢國小、國小，沿線公車站牌多，但尖峰時段車流龐大，行人被迫與車爭道，險象環生，市議員黃敬平今天邀市府交通局會勘，決議施作約300公尺長標線型人行道，預計2月底前完成，保障行人安全。

市議員黃敬平指出，延平路一段橫跨中壢、平鎮區，是通往中壢國小、中壢國中的要道，早年缺乏整體規劃，沿線無人行道，上下學時間常見學生只能沿路肩行走，但延平路一段兩側機汽車格及紅黃線設置沒有規律，走到一半還得繞道而行、被迫行走在馬路上，相當危險。

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為此黃敬平今下午邀集交通局及警方會勘，交通工程科長劉廣堂表示，會後決議在沿線3個車流大的路段、路口處設置標線型人行道，分別為延平路一段37巷至康樂路口、延平路一段37巷至德育路口、延平路一段至中豐、德育路口，共300公尺、約寬1.2公尺長，預計2月底前完成。

劉廣堂說，標線型人行道設置後，凡在道路攔阻人、車通行而妨礙交通者，將處1200元至2400元罰鍰，汽機車駕駛人跨越標線型人行道或違規停車，可開罰600元至1800元，可望改善窘境。

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