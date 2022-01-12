驗車更方便！桃園監理站新檢驗線啟用 1大1小變2大2小

桃園監理站新啟用的檢驗線，明亮寬敞，一改民眾對檢驗線髒亂印象。（立委趙正宇提供）

2022/01/12 18:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園監理站自成立至今45年，隨著桃園人口增加，原有檢驗能量已不敷使用；經立法委員趙正宇積極爭取後，桃園監理站最近完成檢驗線改造、擴建，不僅1大1小的檢驗線擴充為2大2小，整個動線也更友善，讓民眾驗車時不必排隊到馬路上。

新竹監理所桃園監理站於今舉辦新檢驗線啟用典禮，包含趙正宇、交通部政務次長陳彥伯、公路總局局長許鉦漳、新竹區監理所長吳季娟都到場致意。

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吳季娟說，整個檢驗線外牆以層次分明鋁格柵呈現綠森林主題、導入自然採光，並裝設軸流式隧道風機提高空氣品質，車道及人行道全面鋪設耐壓抗變形鋪面，改變民眾對檢驗線髒亂印象；另檢驗線旁的舊倉庫也改造成檢驗文史室，展示這座老檢驗線歷史軌跡。

趙正宇說，桃園監理站原本只有1大1小檢驗線，只能同時容納大型車、小型車各1輛檢驗，改造後可同時檢驗2輛大型車、小型車，檢驗量能增加1倍，尤其是大車檢驗線並沒有委外檢驗，如今大車擴增為2條檢驗線，可說是量能倍增，紓解大型車大排長龍檢驗問題。

桃園監理站長黃成民說，新啟用的檢驗線還拉長檢驗線排隊驗車儲車空間，擴建機車檢驗區雨棚，讓民眾驗車時，不用排隊排到路上、不用再淋著雨。

桃園監理站新啟用的檢驗線，外牆以層次分明鋁格柵呈現綠森林主題。（立委趙正宇提供）

桃園監理站新啟用的檢驗線，明亮寬敞，一改民眾對檢驗線髒亂印象。（立委趙正宇提供）

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