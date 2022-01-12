台北「景觀半套雅房」月租8000 網友一看笑了：有創意

一名網友在臉書分享在租屋網上看到的特別房型，只見台北一間「半套雅房」月租開價8000元，還主打「大空間景觀房」。（擷取自爆料公社）

2022/01/12 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書分享在租屋網上看到的特別房型，只見台北一間「半套雅房」月租開價8000元，還主打「大空間景觀房」，不過網友點進去一看，卻發現原來是把陽台打通房間，變成沒有馬桶的半套浴室，也讓他苦笑直呼「有創意」。

原PO昨日在臉書「爆料公社」PO文，PO出該間房間格局，只見該房間打通陽台，其中一部份陽台變成沒有馬桶的浴室，電熱水器則放在原室內冷氣機的洞口，冷氣機則換成移到陽台之外，原PO並苦笑：「好有創意，台北天龍國的賺錢創意！」

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貼文PO出後，網友紛紛留言「違建？」、「住樓下一定很幹」、「洗澡還能吹冷氣真好」、「超級拼接風」、「我只知道光電費就繳死人了，看看這冷氣......非常耗電」、「冬天洗澡會很冷」。

不過，該物件說明介紹地點離台北捷運古亭站只需步行2分鐘，是附近機能方便的電梯大樓，因此也有網友表示「至少房東沒騙人 願者上鉤」、「見怪不怪」、「古亭耶 8000還是會有人租」、「這還比較高級，我看過我朋友的，浴室跟馬桶寬度一樣...稱套房」、「說實在的這個地點8000算便宜」。

網友發現，原來是把陽台打通房間，變成沒有馬桶的半套浴室，也讓他苦笑直呼「有創意」。（擷取自爆料公社）

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