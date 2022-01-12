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    花蓮農作物防鳥害 農改場研發感知驅鳥裝置

    鳥害長期影響農民收益，花蓮區農業改良場投入研發農用感知驅鳥裝置，以綠光雷射驅鳥，成效可達6成，作物損失率也約能減少5成。（記者王峻祺攝）

    鳥害長期影響農民收益，花蓮區農業改良場投入研發農用感知驅鳥裝置，以綠光雷射驅鳥，成效可達6成，作物損失率也約能減少5成。（記者王峻祺攝）

    2022/01/12 16:22

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕農民在作物收成期時，為防「鳥害」多半裝設彩帶、申請架設鳥網或放鞭炮驅逐，但成本高、效果有限，花蓮區農業改良場投入研發農用感知驅鳥裝置，以綠光雷射驅鳥，成效可達6成，作物損失率也約能減少5成，經青農試用給予肯定，預計今年量產推廣。

    鳥害長期影響農民收益，一般種植水稻、小麥等作物，農友長年以鞭炮驅逐麻雀等鳥類，但平均2分地所需鞭炮成本要價4千元，加上鳥類能快速學習適應固定方法或設備，不僅成本高，驅趕效果也不彰。

    花蓮有機青農陳柏叡說，種植台梗16號水稻，常有麻雀覓食，數量最多約2千多隻，過去試過用彩帶、噴灑精油香味及鞭炮等方式驅趕，但效果不好，經去年和農改場合作半年多，架設農用感知驅鳥裝置後，不規則光束一打，麻雀立刻飛離，長時間架設下的驅離效果也相當理想。

    花蓮農改場研究員林宜緯說，驅鳥裝置以綠光雷射驚擾驅離鳥禽，並以計時器控制供電，能根據不同作物及驅趕對象調整運轉時間，搭配太陽能供電系統，可維持一週，減少農民花在驅趕鳥類的人力及金錢成本。

    他說，驅趕鳥類包括麻雀、鴿子、烏頭翁及雁鴨等，高功率雷射雖對鳥類視覺產生不適，進而驅離，但不會造成傷害，是相對友善、不傷害鳥類的防治方式。

    林宜緯說，感知驅鳥裝置去年已取得新型專利，今年將完成技術移轉，期待未來廣泛應用於水稻、雜糧、蔬菜等作物，降低鳥類對作物損害，也減少農民巡田耗費的時間成本。

    花蓮有機青農陳柏叡試用花蓮農改場研發的農用感知驅鳥裝置後，給予高度肯定。（記者王峻祺攝）

    花蓮有機青農陳柏叡試用花蓮農改場研發的農用感知驅鳥裝置後，給予高度肯定。（記者王峻祺攝）

    花蓮區農業改良場研發農用感知驅鳥裝置，以綠光雷射驅鳥，成效可達6成，經青農試用給予肯定，預計今年量產推廣。 （記者王峻祺攝）

    花蓮區農業改良場研發農用感知驅鳥裝置，以綠光雷射驅鳥，成效可達6成，經青農試用給予肯定，預計今年量產推廣。 （記者王峻祺攝）

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