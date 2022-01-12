清潔劑噴濺事故 淡水某國小接連發生2起

淡水某國小接連發生2起清潔劑傷及學童事故。（圖擷自Google map）

2022/01/12 16:11

〔記者周湘芸／新北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，各級學校加強防疫整備，有民眾指出，新北市淡水某國小接連發生2起清潔劑傷及學童事故。去年12月有學生因漂白水噴濺，造成眼球破皮；1月又有學生被噴灑到次氯酸水，導致下眼瞼紅腫。教育局表示，將函請學校加強落實管理清潔用品使用方式。

有民眾指出，淡水某國小學生去年12月打掃電腦教室時，因漂白水使用不慎噴濺至眼睛，造成眼球破皮，家長在班級群組反映，希望能禁用漂白水，當時老師回應所使用的漂白水都已稀釋過，並會在課堂加強宣導。不料，1月又有不同班級學生因同學噴灑次氯酸水時，風吹入教室噴濺至眼睛，導致下眼瞼紅腫。

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市議員鄭宇恩接獲陳情表示，教育局應訂定「正確使用漂白水SOP及注意事項」提供給學校，也要求學校加強向學童宣導。像是三重永福國小針對漂白水的使用方式、盛裝容器及配發方式都有完整規範，包含學生不經手漂白水，只提供班導師稀釋後消毒教室環境，減少學生受傷情形。

教育局指出，已於去年8月函文提醒學校落實相關防疫規範，並提供師生使用漂白水清消及進行常態性環境及清潔消毒注意事項。將函請學校落實管理，並加強宣導清潔用品使用方式，漂白水或次氯酸水稀釋應由成人進行，如有清潔環境需要，應由師長從旁指導，確保學童安全。

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