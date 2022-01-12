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    現領！彰化推免費篩檢送禮券 最多500元

    由彰化縣府主辦的「虎哩健康振興劵，篩檢一項送100元」活動展開，希望民眾踴躍參加。（記者林良哲攝）

    由彰化縣府主辦的「虎哩健康振興劵，篩檢一項送100元」活動展開，希望民眾踴躍參加。（記者林良哲攝）

    2022/01/12 14:25

    〔記者林良哲／彰化報導〕為鼓勵民眾踴躍進行「4癌及C肝」篩檢，即早發現疾病以便接受治療，彰化縣府將致贈符合免費資格且前來進行篩檢的民眾，每項篩檢100元的超市禮券，最多可獲得500元禮券，希望民眾踴躍參與。

    彰化縣政府今天在縣府中庭辦理「虎哩健康振興劵，篩檢一項送100元」活動，縣長王惠美表示，為了幫民眾拚健康，由縣府衛生局規劃辦理此一活動，民眾只要設籍在彰化縣，符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌及B、C型肝炎免費篩檢資格者，今年1月1日至9月30日至彰化縣醫療院所、衛生所或設站篩檢現場，每完成1項篩檢者，就送100元超市禮券，篩檢越多送越多，每人最多可領5張。

    此活動之禮券經費，是由縣府使用麥寮電廠及台電促協金支付。王惠美說，民眾若是延遲篩檢，恐造成不可逆長期影響，以大腸直腸癌為例，每延遲半年，晚期癌及死亡風險都增加約25%，延遲1年將增加28%到29%。因此，如何提升民眾篩檢意願，讓更多人參加篩檢，是刻不容緩的事。

    彰化縣衛生局表示，目前縣內共有28家醫院、234家診所及27家衛生所參與「健康振興劵」活動，符合免費篩檢的民眾，活動期間在醫療院所完成4癌及B、C肝炎篩檢，現場可領到100元禮劵，初估藉由此次活動，可提升10%到20%篩檢率。

    活動期間進行篩檢的民眾，每項篩檢100元的超市禮券，最多可獲得500元禮券。（記者林良哲攝）

    活動期間進行篩檢的民眾，每項篩檢100元的超市禮券，最多可獲得500元禮券。（記者林良哲攝）

    已有民眾參加活動，並進行癌症篩檢，現場即可領取禮券。（記者林良哲攝）

    已有民眾參加活動，並進行癌症篩檢，現場即可領取禮券。（記者林良哲攝）

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