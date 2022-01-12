新北居家檢疫人數今破5千人 侯友宜：違規該罰就罰

新北市居家檢疫人數將突破5千人，創近期新高，新北市長侯友宜要求嚴格落實稽查，違規者該罰就罰。（記者賴筱桐攝）

2022/01/12 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央實施春節檢疫專案，新北市居家檢疫人數昨天到達4793人，預計今天將突破5000人，創近期高峰紀錄。新北市長侯友宜責成相關單位加強落實稽查，若查獲違規，該罰就罰。

新北市民政局統計，截至11日下午6點，春節檢疫專案新北市選擇A方案「14+0+7」有1709人，B方案「10+4+7」有710人，C方案「7+7+7」有2374人，預估今、明2天將突破5000人。

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侯友宜在市政會議表示，隨著春節將近，居家檢疫的人數將持續增加，不管民眾選擇哪一種方案，回家後應落實加強版的自主健康管理，新北市除了嚴格稽查防疫旅館，是否落實感染管控、動線分流，也會前往住家稽查，了解居檢者的同住家人是否符合防疫規範，若查獲違規，該罰就罰。

侯友宜提到，中央實施長程班機採取落地採檢專案，目前找出確診者的陽性率約8%，顯示全球疫情上升速度超乎想像，雖然境外防堵採取加嚴措施，對於境內管控仍是很大的壓力與挑戰。

侯友宜指出，新北市防疫旅館努力增加量能，未來應做好輕、重症分流的準備，就像去年疫情嚴峻時，把輕症患者送到集中檢疫所照顧；此外，包括防疫旅館、防疫計程車、防疫車隊等第一線人員應提高篩檢頻率，符合資格者盡快施打第3劑疫苗，加強保護力。

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