國際學生控訴：來台淪為血汗奴工 民團籲遏亂象、速援助

民進黨立委范雲舉行「國際學生淪為血汗奴工？！台灣高教不能成為人口販運溫床」 記者會，會中一同呼籲教育部從制度上解決問題，不要再放任境外學生淪為血汗奴工。（記者王藝菘攝）

2022/01/12 12:01

〔記者吳書緯／台北報導〕私立大專院校招收東南亞、非洲等國經濟相對弱勢的境外生來台，卻演變成壓榨、綁債學工。烏干達受害學生Collines今出面控訴，兩年內經歷一天工作超過10小時、晚上幾乎無法睡覺，身處聽不懂內容的課堂，盼台灣政府能協助來台追夢卻被不當對待的國際生；民進黨立委范雲呼籲教育部，應從制度面遏止亂象，並盡速援助有相似情況的國際生。

范雲、台灣勞工陣線今在立院共同舉行「國際學生淪為血汗奴工？！台灣高教不能成為人口販運溫床」記者會；遠從非洲烏干達來台求學，卻不幸淪為學工的國際生Collines也出面現身說法。

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Collines表示，中洲科大當時到烏干達招生，允諾若來台留學，會發給獎學金、課程用英語授課、並安排至相關產業實習，因此決定到台灣留學。然而，Collines說，來到台灣後發現，一切都與中州科大事前所宣稱的不同，過去兩年內，曾一天工作超過十小時、同時做兩份工作、晚上幾乎無法睡覺，吃著40元的排骨飯果腹，無法理解用中文授課的內容，遭受身體和精神的折磨。

因此，Collines說，願意出面是因為還有許多人跟他有相似的情況，都是懷抱著希望來到台灣，必須要有人說出這一切，「我們的夢想才會被拯救」；而他目前已經到靜宜大學，領取獎學金並修習有教學品質的七門課，期盼未來對世界有所貢獻。

范雲表示，本次受害的烏干達學生，是中州科大以「非專班方式」招收的境外生，在現行體制內，不需經教育部事前任何特別審查即可進行招生，而監察院在2019年的調查報告早已指出，近年境外生淪為「學工」案例，均是以此類「非專班方式」招收，要求教育部應確實檢討督管機制。

然而，范雲指出，教育部至今仍未改善，台灣目前境外生6.4萬人，推估非專班有5.2萬人，佔全部81%，學校還是不需經教育部事前審查課程、師資、實習安排等即可招收外籍生，因此呼籲教育部在制度面上，要從前端遏止亂象，並在一年內檢視個案，清查有無類似受害者，專案協助脫離奴工困境，而目前中洲科大仍有15位與Collines一樣，來自烏干達的學生，也應盡速援助。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，國際勞工組織（ILO） 訂定了11項強迫勞動指標，而根據相關報導揭示，台灣近年來遭受不當對待的境外生的處境，至少中了這11項指標中的七項：濫用弱勢處境、欺騙、恐嚇及威脅、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班、限制自由。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯呼籲，教育部應立即清查以特定計劃入學的國際學生就學和生活狀況，即時發現問題並補救改善，尤其是嚴查仲介和掮客從中不當得利之情形，針對中州科大一案，無論是仲介或派遣公司，是否涉及「強迫勞動」或違反勞基法第6條：「任何人不得介入他人之勞動契約，抽取不法利益」的刑事責任，勞工主管機關也有責任釐清。

民進黨立委范雲（圖中）舉行「國際學生淪為血汗奴工？！台灣高教不能成為人口販運溫床」 記者會，會中一同呼籲教育部從制度上解決問題，不要再放任境外學生淪為血汗奴工。（記者王藝菘攝）

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