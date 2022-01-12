瑞復益智中心募款盼耐震補強 南市府：協助向中央爭取補助

台南市天主教瑞復益智中心行政教學大樓耐震能力不足，中心發動整建募款計畫，希望能在今年內展開耐震補強。（記者劉婉君攝）

2022/01/12 10:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市天主教瑞復益智中心行政教學大樓因耐震能力評估不足，去年收到市府公文限期改善，否則將面臨連續處罰甚至停止使用的命運，因整建經費逾2千600萬元，中心發起募款計畫，尋求社會協助。台南市長黃偉哲得知後，已責成社會局協助向中央爭取經費補助，並呼籲社會響應捐款。

台南市社會局表示，位於漁光島的瑞復益智中心長期服務發展遲緩兒童、身心障礙者與其家庭，一直是與南市府協力合作的好夥伴，與社會局共同合作推動各項身心障礙福利服務，市長近期獲悉瑞復益智中心為整建補強老舊建物，給兒童、身障者一個更安全的服務空間，指示社會局積極協助。

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社會局指出，針對瑞復益智中心面臨建物耐震補強整建經費困難，該局將積極協助向衛生福利部社會及家庭署申請身障福利機構建築物設施設備補助，也運用南市公益平台宣傳，鼓勵社會大眾共同響應協助，共同打造身障朋友、發展遲緩兒童一個安全無虞的服務空間。

瑞復益智中心於1974年由美籍安美麗修女創建，許多在台奉獻畢生的神父如甘惠忠、吳道遠，均曾在此奉獻心力，是台南第1個辦理發展遲緩兒童早期療育的單位。行政教學大樓為戰後台灣第一代本土女建築師王秀蓮的設計，1984年底落成，去年經土木技師公會評估耐震能力不足，且3樓教室外走廊多處鋼筋外露。中心的整建募款計畫昨天出爐，相關網址。

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