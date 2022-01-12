中籍台灣女婿關山租地種南瓜 開「誠實商店」任客投幣選購

賴陽喜和妻子抬著一大籃的自栽南瓜，與聖十字架療養院修女和院民分享。（記者陳賢義攝）

2022/01/12 10:19

〔記者陳賢義／台東報導〕中國女婿賴陽喜熱愛台灣，堅持採友善土地栽植無毒農作的他，今日大清早就帶著一串串的香蕉和一大籃的南瓜，前往關山鎮聖十字療養院免費分享血汗，院內修女感恩收下，院民也能滿足口慾，皆大歡喜。

自疫情爆發後，來自中國廣東的賴陽喜毅然選擇「滯台」陪伴妻小和照顧老丈人，現在他不僅徹底融入在地的風俗民情，更愛上了農事生產，且堅持友善土地的觀念，嘗試種植多種無毒蔬果並大方分享辛勤成果。目前關山鎮農會「米國學校」農夫市集販賣的無毒南瓜，都是出自他的辛勤血汗。

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原本種植區域都翻耕、犁溝完成準備種植萬株高麗菜，因故臨時選擇改種南瓜，幸運躲過去年10月的連日豪雨，自嘲躲過一劫，才能將這份豐收喜悅分到療養院。

賴陽喜說，除了老婆關山娘家的田地外，還在山區租了5分地來種菜。去年放棄原先計畫高麗菜的種植而改種1300株南瓜，目前已經開始進入3個月的採收階段。碩大甜美的果實吸引來往遊客目光，並以「誠實商店」模式讓購買者自行投幣選購。

賴陽喜說，堅持栽植無毒農作，是他愛護土地環境最實際的方式，不僅遊客歡喜選購，鎮上民眾也會特地前往購買。他和老婆送了一籃南瓜和香蕉到聖十字架療養院，包括馬惠仁、饒培德和裴彩雲3位修女都非常開心。修女們說，院民都非常喜歡吃，而且這陣子香蕉也非常「缺貨」，恰好能提供院民作為飯後果。

賴陽喜說，南瓜含有豐富的蛋白質、膳食纖維、維生素C以及鈣、磷、鐵、鋅、硒等營養素；有助於抗氧化、抗老化等等好處多多。根據衛福部資料顯示，新鮮南瓜所含水分超過90 %、100 克熱量僅64大卡，可說是低熱量食材，不過，南瓜的澱粉、碳水化合物含量也高，被歸類為主食，所有吃南瓜也得少吃點米飯或麵食。

一串串黃澄澄、香氣十足的香蕉，都是賴陽喜辛勤的血汗。（記者陳賢義攝）

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