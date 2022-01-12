公道三5月啟用打通竹市外環 林智堅：新竹人等了30年的路

林智堅視察公道三工程。（記者蔡彰盛攝）

2022/01/12 10:17

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為解決新竹市區交通壅塞問題，新竹市府推動公道三新闢道路，串聯竹光路與茄苳景觀大道，將打通竹市交通外環系統。新竹市長林智堅今宣布，公道三工程進度已達7成，「感謝周邊住戶的合作與體諒，這條新竹人等了30年的路，將在今年5月完工啟用。」他也視察公道三沿線地面下長達400公尺的「共同管道」，是全國首創在電力、電信、自來水共同管線中，納入汙水管線，未來各類管線新增、維修都不必開挖路面，更減少養護道路經費支出。

林智堅前往公道三工地了解工程進度時表示，公道三新闢道路創三個第一，包括全國第一個舉行都市計畫聽證會的道路徵收案、全國首創為拆遷戶整備「安置基地」，以7.4億向新竹縣購買土地，並提供房屋租金補貼，工程導入「共同管道」設計，不只可容納電力、電信、自來水三大民生管線，更全國首創納入汙水管線，降低開挖道路不便。

請繼續往下閱讀...

「這是一條新竹人等了三十年的路！」林智堅感謝公道三周邊80住戶理解與體諒，並配合搬遷。公道三新闢路段工程斥資3億元，全長500公尺、寬30公尺，雙向四車道，兩側也設有人行道，打造步行人本環境。

工務處表示，公道三在中央分隔島設置「共同管道」，設有出入口，完工後新增用戶透過預留用戶接管即可完成接管，不須開挖新完成的路面，可促進交通順暢、增加道路使用年限，也減少養護道路經費支出，讓各類管線維護程序簡化，在允許範圍內可隨時擴充線路容量、預期管線埋設物危險性，預先裝設預警設施，避免引起公共危險等優點。

公道三串聯竹光路、茄苳景觀大道，是打通新竹外環道路系統一環中最重要的關鍵，提供台1線替代道路功能，未來民眾從市區就可連接外環交通系統，完善本市外環道路完整性，更可加速西區與香山區的區域發展，促進竹市生活圈發展，疏解尖峰時段交通壅塞。

林智堅視察公道三工程。（記者蔡彰盛攝）

公道三設置長達400公尺的「共同管道」，是全國首創在電力、電信、自來水共同管線中，納入汙水管線。（記者蔡彰盛攝）

公道三新闢道路將串聯竹光路與茄苳景觀大道。（記者蔡彰盛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法