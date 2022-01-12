疫情升溫雙鐵禁止飲食？ 王國材：按指揮中心規定辦理

立法院交通委員會審查「道路交通管理處罰條例第35條條文修正草案」等案，邀請交通部長王國材備詢。（記者王藝菘攝）

2022/01/12 10:17

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株已進入台灣社區，中央流行疫情指揮中心9日宣布維持二級警戒至1月24日，並調整部分防疫措施；針對台鐵、高鐵列車是否會禁止飲食，交通部長王國材今表示，指揮中心已經宣布9日至24日還是維持二級，所以還是按照指揮中心的規定，但已在上週要求各個運輸場站加強清消，也就是清潔強度會加強。

立法院交通委員會今審查攸關嚴懲酒駕的「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，王國材赴委員會出席前，在立院接受聯訪，做出上述表示。

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至於境外返國確診人數暴增，王國材表示，昨天一天，長程旅客有58個陽性，現在指揮中心有新的措施，長程航班若有確定陽性旅客，直接在空側處理，不走路徑的通道，讓桃園機場的負荷可以降低一點。

王國材說，這幾天對於桃園機場，或是各機場過去所實施的清潔作業標準程序，現在因為有「國家護理隊」來協助，所以把細節部分融入標準作業精進，感謝謝他們指導，希望可以讓防疫工作做更好。

由於春節將至，出遊人口變多，是否對景點做人流管制？王國材說，目前對景點管制還是依指揮中心宣布為主，有些縣市宣布全程戴口罩、拍照戴口罩等，就依照各縣市的規定。

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