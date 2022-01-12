長程班機旅客陽性率達7.8％ 李秉穎：判斷Omicron傳播力更高

台大醫師李秉穎（右）接受媒體人周玉蔻訪問。（翻攝自新聞放鞭炮直播）

2022/01/12 09:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕中央流行疫情指揮中心即起施行長程班機旅客下機就要立刻接受採檢，昨天長程班機旅客陽性率高達7.8%，但這些旅客卻都有2天前陰性採檢證明，台大醫師、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，病毒本身有潛伏期外，入境旅客增加、母數變大等都有影響，因陽性率超乎尋常，判斷Omicron傳播力更高。

桃園機場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株群聚感染，指揮中心規定即起長程班機旅客下機就得接受採檢，李秉穎今（1/12）接受媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」訪問時表示，自己雖然未參予討論擬定該措施，但猜測可能源自機場人員染疫是因環境汙染，因此盡可能將確診者於機場分流，以避免後續環境汙染的可能，但他也說，現在全球疫情都很嚴重，不論是搭乘長程、短程班機，只要是來自疫情嚴重國家的旅客，「都是高風險」。

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和去年5月爆發本土疫情相較，李秉穎說目前這波疫情仍可追溯感染源，去年5月疫情爆發主因是來自病例發現太晚，才導致疫情多點開花，但現在的感染還在可監測的範圍內。

農曆春節將於月底到來，國人因團圓需南來北往，李秉穎認為，這波社區疫情帶來的風險和平時無太大差異，主因是台灣尚未有社區大規模感染，並且確診者都有匡列隔離，但也提醒，民眾春節時不要去人多擁擠的室內場所，待在戶外空間風險就會較小，但若是返國民眾與其家人，因為風險較高，應特別注意盡量避免前往公共場所，「這樣社區會比較安全。」

之前有醫師建議，若要防堵疫情，應該禁止餐廳內用，李秉穎說，禁止餐廳內用對防疫確實有助益，但以他個人意見，防疫措施還必須考量各種成本效益，若禁止餐廳內用，花費的整體社會成本過高，就如同效益最高的防疫手段就是封城，但封城會付出巨大的民生、經濟的代價，去年5月本土疫情嚴重，但民眾還是可以到菜市場、賣場購物，不僅是減少經濟的代價，也避免人心恐慌，更重要的是以目前疫情的情況，無須禁餐廳內用。

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