群體免疫已不可能！李秉穎：接種疫苗無法消滅病毒

台大醫師李秉穎（右）接受媒體人周玉蔻訪問。（翻攝自新聞放鞭炮直播）

2022/01/12 09:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株已進入社區，中央流行疫情指揮中心日前宣布，滿18歲以上國民、接種第2劑疫苗滿3個月即可追加第3劑，台大醫師、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎今（1/12）表示，因長者仍有2成都連1劑疫苗都沒接種，目前最擔心病毒在社區進一步擴散，也直言並無法靠7成以上人接種疫苗達成「群體免疫」。

李秉穎接受媒體人周玉蔻主持的廣播節目「新聞放鞭炮」訪問，他表示，疫情剛爆發時，很多專家包含他在內，都認為只要大部分的人有接種疫苗，就可以達成群體免疫，但隨著變種株出現，以及許多全民接種率超過9成的國家疫情仍大流行，就可知群體免疫是不太可能達成的目標，或說可能只能達到一定程度的群體免疫，但效果並非百分百，也無法靠此消滅病毒。

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李秉穎表示，病毒變異會造成一部分人有穿透性感染，有接種疫苗者可能感染後不會有症狀、病毒停留時間短，但病毒仍會短暫停留在呼吸道黏膜，即使家中長者足不出戶，但病毒仍會傳給他們，又長者若沒打疫苗，就會有很高重症的風險。

新冠病毒屬於RNA病毒，李秉穎說，RNA病毒特性就是會不停突變，不僅Omicron，之後還會有其他的變異株，屆時也會需要再用新的疫苗、防疫措施來防堵；他也說，隨病毒變異後，終究有天會輕症化、流感化，需時多久則端視武漢肺炎的死亡率可壓在如流感的死亡率，必須都在千分之一以下，目前武漢肺炎的死亡率約在2-4%之間。

到底何時才會將武漢肺炎的死亡率壓在千分之一？李秉穎坦言，時間尚未可知，但就20世紀初期流感大流行的經驗觀察，當時有3波大感染期，但每波感染人數越來越少，尤其當時還沒有病毒分離技術、交通也不像現在有航空器般發達，後來是倚靠人類自身免疫力、物競天擇後克服疫病。

李秉穎也呼籲，符合第 3劑追加劑接種資格的民眾盡速接種，並表示除了前面打兩劑AZ者、第3劑不要再打AZ外，其他前面2劑不管打什麼疫苗者，第3劑都可任選廠牌。

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