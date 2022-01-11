北市預約疫苗問題百出 議員：柯文哲酸市民卻無能應變

台北市議員許淑華批評，柯市長帶領的北市府團隊無所作為，維持疫情升溫前的規劃，先是開放疫苗系統卡卡，調整後第二次開放預約又馬上額滿，導致大量有意願施打的民眾無處可打疫苗。（許淑華提供）

2022/01/11 23:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今上午開放第三劑疫苗預約，為本週第2天，不過搶打民眾太多，系統湧入太多人，一度卡住進不去，台北市議員許淑華批評，柯市長帶領的北市府團隊無所作為，維持疫情升溫前的規劃，先是開放疫苗系統卡卡，調整後第二次開放預約又馬上額滿，導致大量有意願施打的民眾無處可打疫苗，呼籲台北市政府別再失能下去。

許淑華表示，台北市政府是北台灣加強劑規劃吊車尾，之前台北市長柯文哲還酸市民「皮皮不想打」，現在大家要打疫苗了，北市府就大當機。

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許淑華指出，Omicron疫情升溫，中央流行疫情指揮中心已發布室內場所防疫規格提高，且各縣市開始大力催打第三劑疫苗，但本月3日大酸民眾「疫情還沒來時就皮皮不想打，疫情來就呱呱叫」的柯文哲，遇到民眾施打率提高，卻失能放任預約平台塞滿，無力回應施打需求，誇大其辭前，有先做好超前部屬嗎？

許淑華說，北台灣包括基隆、桃園、新竹，已經開放隨到隨打，並加開中大型施打站拚第三劑覆蓋率，新北市也已公告中大型接種站的設置地點與日期，唯獨柯市長帶領的北市府團隊無所作為、我行我素，依然維持疫情升溫前的規劃。

許淑華質疑，她雖然已已經多次呼籲跟爭取，但台北市衛生局遲至今天都無法回答7個接種站的地點與日期，她再次要求北市府團隊盡速辦理，不要再失能下去。

台北市議員許淑華。（記者楊心慧翻攝）

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