「總兵小舖」開幕 金門文創融入通關密語「密呆」、「各眼」

副縣長李增財（右）參觀「總兵小舖」，商品上有融入金門日常的通關密語「密呆」、「各眼」可愛的文字。（記者吳正庭攝）

2022/01/11 22:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府為青年創業者打開一扇「曝光」窗口，在觀光景點「總兵署」開闢一個寄賣紀念商品的「總兵小舖」今天開幕，其中包含要融入金門日常的通關密語「密呆」、「各眼」也都成了商品上吸睛又可愛的文字。

副縣長李增財說，縣府鼓勵研發及銷售紀念商品推出徵選計畫，經歷3個月孕育誕生「總兵小舖」，這是縣府創新的體驗計畫，以鼓勵導入民間力量，研發更多具金門代表性、紀念性及文化內涵的文創、青創商品。

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縣府選在接近金城市街的觀光景點總兵署「西科房三」先行作為寄賣平台，期望藉由「總兵小舖」的陳列展售，進而延伸藝文體驗，也提升民眾參訪或停留意願，刺激旅遊與消費；縣府刻意選在民國111年1月11日上午11點11分舉行揭牌開幕，盼以「10個1」，加起來十全十美，代表縣府11萬分的認真態度。

各項文創品中，有生活日用品、食品，其中的環保袋上，印有金門人日常的金門話，曾一度引發網路熱議的「密呆（閩語：什麼事）」、「各眼（閩語：類似過癮、爽）」，商品的設計大方俐落、各具特色。

縣府觀光處表示，徵選紀念商品設計以金門縣古蹟、景點意象、城市文化內涵、人、文、生態、地理、節令、活動等任一面向為設計需求要素，未來將持續辦理第2次徵集，扶植更多青創、文創，並期望在古蹟景點推出多款紀念商品，官互利，共創旅遊商機，歡迎前往搶鮮。

金門「總兵小舖」內陳設的各式文創商品。（記者吳正庭攝）

副縣長李增財（中）與觀光處副處長許績鑫（左）共同促銷金門文創小物。（記者吳正庭攝）

金門「總兵小舖」內也有一般如鑰匙鍊等簡單的文創小飾品。（記者吳正庭攝）

以「金門」為直觀設計的商品，仍具有強烈的穿透力。（記者吳正庭攝）

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