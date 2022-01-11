為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「總兵小舖」開幕 金門文創融入通關密語「密呆」、「各眼」

    副縣長李增財（右）參觀「總兵小舖」，商品上有融入金門日常的通關密語「密呆」、「各眼」可愛的文字。（記者吳正庭攝）

    副縣長李增財（右）參觀「總兵小舖」，商品上有融入金門日常的通關密語「密呆」、「各眼」可愛的文字。（記者吳正庭攝）

    2022/01/11 22:54

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府為青年創業者打開一扇「曝光」窗口，在觀光景點「總兵署」開闢一個寄賣紀念商品的「總兵小舖」今天開幕，其中包含要融入金門日常的通關密語「密呆」、「各眼」也都成了商品上吸睛又可愛的文字。

    副縣長李增財說，縣府鼓勵研發及銷售紀念商品推出徵選計畫，經歷3個月孕育誕生「總兵小舖」，這是縣府創新的體驗計畫，以鼓勵導入民間力量，研發更多具金門代表性、紀念性及文化內涵的文創、青創商品。

    縣府選在接近金城市街的觀光景點總兵署「西科房三」先行作為寄賣平台，期望藉由「總兵小舖」的陳列展售，進而延伸藝文體驗，也提升民眾參訪或停留意願，刺激旅遊與消費；縣府刻意選在民國111年1月11日上午11點11分舉行揭牌開幕，盼以「10個1」，加起來十全十美，代表縣府11萬分的認真態度。

    各項文創品中，有生活日用品、食品，其中的環保袋上，印有金門人日常的金門話，曾一度引發網路熱議的「密呆（閩語：什麼事）」、「各眼（閩語：類似過癮、爽）」，商品的設計大方俐落、各具特色。

    縣府觀光處表示，徵選紀念商品設計以金門縣古蹟、景點意象、城市文化內涵、人、文、生態、地理、節令、活動等任一面向為設計需求要素，未來將持續辦理第2次徵集，扶植更多青創、文創，並期望在古蹟景點推出多款紀念商品，官互利，共創旅遊商機，歡迎前往搶鮮。

    金門「總兵小舖」內陳設的各式文創商品。（記者吳正庭攝）

    金門「總兵小舖」內陳設的各式文創商品。（記者吳正庭攝）

    副縣長李增財（中）與觀光處副處長許績鑫（左）共同促銷金門文創小物。（記者吳正庭攝）

    副縣長李增財（中）與觀光處副處長許績鑫（左）共同促銷金門文創小物。（記者吳正庭攝）

    金門「總兵小舖」內也有一般如鑰匙鍊等簡單的文創小飾品。（記者吳正庭攝）

    金門「總兵小舖」內也有一般如鑰匙鍊等簡單的文創小飾品。（記者吳正庭攝）

    以「金門」為直觀設計的商品，仍具有強烈的穿透力。（記者吳正庭攝）

    以「金門」為直觀設計的商品，仍具有強烈的穿透力。（記者吳正庭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    金門南門天后宮「迎新春送春聯」送春聯又辦擲筊「搏酒」 國民黨九日也要送春聯
    2022/01/08 19:44

    金門南門天后宮「迎新春送春聯」送春聯又辦擲筊「搏酒」 國民黨九日也要送春聯
    每案補助50萬！「金門村史」發出徵集令 獲獎還有獎金
    2022/01/06 22:02

    每案補助50萬！「金門村史」發出徵集令 獲獎還有獎金

    永久棟距抗通膨 鳳山大公園宅引置產
    很俞大維 金門大墨鏡亮相
    2022/01/01 05:30

    很俞大維 金門大墨鏡亮相

    暖冬「MIT新法寶」 2重點 抗寒最威！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播