「鳥類天堂」蒙上陰影 金門又見不明死因鳥屍150隻

金門縣金寧鄉安岐排水旁死亡的赤頸鴨。（金門縣政府提供）

2022/01/11 21:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金寧鄉沙崗農地排水溝繼去年11月24日發生76隻鳥類疑因「誤食」農藥暴斃，金門縣政府今天表示，10日又有民眾通報，在同一地點附近又有大量鳥類死亡，數量150隻，幾乎是上次的2倍，除由縣環保局進行水質檢驗，另也委請警政單位介入調查。

縣府建設處表示，此次通報發生地點位於沙崗農場周邊的安岐排水系統，沿著安岐村旁的排蓄水池至出海口，與去年11月發現亡鳥是同一地區，範圍更大，包括水塘、排水系統及附近農地都散布許多鳥屍。

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現場清查，其中以赤頸鴨84隻最多、花嘴鴨37隻、尖尾鴨7隻，另有一些屍體散佈農塘草澤或泥地中，人員難以接近處理或辨識，而農地的鳥屍多遭其他猛禽或遊蕩貓取食肢解，慘不忍睹，估算死亡鳥類約150隻。

縣府將現場死亡動物移至金門縣動植物防疫所進行採檢及處理，避免被其他動物取食，後續將請行政院農委會家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所及金門縣衛生所進行疫病及毒物分析比對。另針對鳥類死亡地點集中於排水系統沿線，也請金門縣環保局進行水質檢驗。

建設處表示，近期進入小麥播種期，如有鳥類啄食，建議驅離即可，切勿以毒殺或陷阱等違法方式，以免誤觸相關法令。

官員表示，接連2次疑似毒鳥事件，也讓地區許多農友聽到相當氣憤，指個人行為重創金門整體農業及保育形象，也讓每年有大批候鳥過境，而有「鳥類天堂」美譽的金門蒙塵。

縣府指出，為釐清是否屬蓄意毒鳥案件，已請警政單位介入調查，後續除加強宣導，未來並將研擬修正金門縣農作物契作實施辦法，一旦查到違法用藥，研議祭出處罰手段。

縣府強調，未遵行農藥管理法第33條所訂規定使用農藥，將處1萬5千元至15萬元罰款。而如為騷擾、獵捕一般類野生動物，將依野生動物保育法規定，處2萬元至10萬元罰款，如為蓄意以藥物毒殺野生動物，將違反野生動物保育法規定處6萬至30萬元罰款，有毒害保育類野生動物者，將處6個月至5年的有期徒刑，得併科20萬至100萬元以下罰金，籲請民眾勿以身試法。

縣府人員在安岐排水溝近出海口清理出來的鳥類屍體。（金門縣政府提供）

金門沙崗地區農地中散佈鳥類屍體。（金門縣政府提供）

縣府在安岐排水溝發現死亡的鳥類。（金門縣政府提供）

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