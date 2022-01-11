全聯結帳「卡卡的」？員工點出背後原因 網友氣炸：被問到煩

全聯咖啡每天都有業績目標。（業者提供）

2022/01/11 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖超市全聯福利中心是婆媽們購菜的好去處，不過也因結帳速度不夠快而讓人詬病，最近更有員工指出，最近全聯不斷推銷自家咖啡，每家店都有業績目標，導致結帳速度更慢了。

一名網友在Dcard貼文指出，全聯最近為了跟超商打對台，什麼東西都開始賣，只要多賣一樣就能多搶一點生意，但這也開始了員工的可憐生活。

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原PO指出，自己在業績排名前面的店工作，因此業績目標每年都在大幅成長，而咖啡業績更是每個月每個月往上加，目前店內每日平均業績是200杯以上，根本把全聯當咖啡廳在開，區經理、店經理每天盯咖啡杯數，中午、下午各一次提醒還差多少杯達標。

但即使努力推銷，還是有許多客戶不買單，甚至有客戶被問到動了氣，原PO說看著一個個走掉的客人，他們內心都在淌血，因為他們店的店經理人很好，不會叫員工買咖啡，而是自掏腰包買下，但員工們每天看店經理這樣花錢，心裡也感到很不舒服。

原PO控訴，公司發下薪水，員工再拿薪水去買咖啡，難怪引起反彈，加上咖啡限定要當天取，隔天無效，一次買幾十杯也沒人喝得完，雖然公司沒有明令員工買咖啡，但沒有達標的店，店經理都要寫檢討報告到總公司說明，許多店經理不想去，就要員工或自掏腰包買下，公司也因此爽賺，繼續調高業績目標，造成惡性循環。

原PO說，消息爆出後，越來越多客人知道有業績壓力，可憐他們買個幾杯，但他不禁質疑，「這是全聯想要的嗎？感覺根本就是靠著員工的自尊來賺錢，好好思考一下自己的咖啡政策吧，一直官方回應表示是單店問題，但不用我說大家最近去過全聯應該都知道答案吧，到底是單店問題還是公司問題。」

文章PO出後，引發網友熱議，「每次進門店員會宣傳一次咖啡，結帳的時候會再問一次要不要咖啡」、「我很討厭全聯賣咖啡、每個人結帳的東西都不少了，搞這些拖慢結帳速度…把自己當量販店+便利商店了。」、「客人手上大包小包，誰會想買咖啡」、「難怪動不動就在推銷咖啡，店員阿姨也很誠實，說今天目標200杯，拜託捧場一下，搞到最後結帳還要請支援收銀」、「為什麼會想在量販店賣咖啡，精簡結帳速度是首要課題吧？」

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