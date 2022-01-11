知名連鎖早餐店喊漲！ 法部次長親自帶隊稽查

知名連鎖早餐店喊漲，稽查小組立刻出擊查明原委。（記者吳政峰翻攝）

2022/01/11 22:11

〔記者吳政峰／台北報導〕餐飲業者頻喊漲，行政院為了查明真相，組成「物價聯合稽查小組」，針對下、中、上游業者發動數波稽查，未料，近日又有一間知名連鎖早餐店想要趁機順勢調漲價錢，法務部常務次長張斗輝11日決定親自帶隊前往稽查，帶回資料分析有無不合理漲價。

跨部會「物價聯合稽查小組」11日針對近日宣布調漲價格的知名連鎖品牌早餐業者，由聯合稽查小組召集人、也就是張斗輝親自帶隊，進行現場稽查，為民眾荷包把關，釐清漲價原因，防範不合理漲價，維持國內民生物價穩定。

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稽查行動於11日下午3時許展開，由張斗輝帶領經濟部、財政部、公平交易委員會、農委會、消費者保護處等部會單位所組成的跨部會聯合稽查小組，執行本次聯合稽查行動。

稽查小組除當場請該業者說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及佐證資料外，並配合現場稽查，提供完整資料，以供深入查處。訪查後帶回大批資料，分由各部會查明有無違法情事。若有不法，行政部分處以罰鍰；刑事部分交由檢察官偵辦。

此外，稽查小組將同步向上溯源供應商，就稽查項目請其具體說明進銷貨的價格、數量與漲價品項原因、漲幅及佐證資料，以釐清上、中、下游供應鏈，有無不合理漲價或或囤積不應市銷售等情事，防範不法。

法務部強調，為平穩國內民生物價，將持續聯合稽查，深入溯源，以確保國內民生物資充裕，物價穩定。法務部呼籲廠商與業者應秉持社會責任，穩定物價，讓人民能夠安居過好年。

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